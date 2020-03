Día y hora de la Copa Libertadores: cuándo debutan River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre

Tweet Esta semana juegan todos los equipos argentinos en el certamen continental. Te contamos que día y a que hora comianzan a vivir su sueño. Esta semana juegan todos los equipos argentinos en el certamen continental. Te contamos que día y a que hora comianzan a vivir su sueño. Se viene el debut de todos los equipos argentinos en la edición 2020 de la Copa Libertadores. Otra vez el sueño de conquistar América se pone en marcha y esta semana habrá competencia para Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, los cinco clasificados a la fase de grupos. El primero en jugar será Defensa y Justicia recibiendo al Santos de Brasil el martes a las 19.15 en Florencio Varela en un partido histórico: será el debut en la Libertadores para el Halcón de Varela, que se ha consolidado como un equipo de Primera y ya tuvo participaciones en Copa Sudamericana. El mismo martes será el turno de Boca que visitará al Caracas en Venezuela. El partido comenzará a las 21.30. Miguel Angel Russo pondrá un equipo con muchos suplentes teniendo en cuenta que el fin de semana se definirá el campeón de la Superliga y el Xeneize jugará el sábado ante Gimnasia de La Plata. El miércoles se presentará Tigre como local en Victoria ante Palmeiras de Brasil desde las 19.15 en otro partido muy particular: el Matador jugará la Libertadores pese a estar en la Segunda división del fútbol argentino. Un hecho sin precedentes en nuestro fútbol. También el miércoles será el turno de River visitando a la Liga Deportiva Universitaria en Quito desde las 21.30. Marcelo Gallardo jugará con un equipo alternativo para preservar a los titulares que el sábado buscarán ganar la Superliga en Tucumán. Por último, el jueves será la presentación de Racing ante Estudiantes de Mérida en Venezuela desde las 19. Día y hora de los partidos: Martes 3/3 19.15: Defensa y Justicia vs Santos. 21.30: Caracas vs Boca. Miércoles 4/3 21.30: Liga de Quito vs River. Jueves 5/3 19:00 Estudiantes de Mérida vs Racing. Nº GRUPO A PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Independiente del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO B PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Guaraní 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO C PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Athletico Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Peñarol 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Wilstermann 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO D PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Liga de Quito 0 0 0 0 0 0 0 0 3 São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO E PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 América de Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U. Católica 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO F PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Estudiantes Mérida 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO G PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Def. y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Delfín 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº GRUPO H PTS. PJ PG PE PP GF GC DF 1 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Indep. Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 Día y hora de la Copa Libertadores: cuándo debutan River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre Próximo >