Reynoso habló de

En su discurso inaugural del 87° Período de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, el Intendente Municipal resaltó la importancia de todo lo logrado en materia educativa, habló sobre el registro de Agresores, microcréditos municipales, viviendas y más que te contamos en la nota. En su discurso inaugural del 87° Período de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, Reynoso comenzó el discurso resaltando la invitación "para la construcción, en el que todos estamos llamados a participar". Agregando que buscara "jerarquizar y profesionalizar al empleado municipal, con el objetivo de ofrecerle al vecino, servicios de mayor eficiencia y cercanía. Para esto se incluirá la evaluación del personal en función, el ingreso de nuevos agentes municipales mediante el sistema de concursos y políticas de capacitación. Se llevarán a cabo además, distintas capacitaciones con perspectiva de género, aplicando la ley Micaela. También se hará énfasis en promover la terminalidad de la educación obligatoria de los agentes que forman parte de la Administración Pública Municipal. Se dictarán Jornadas de Capacitación dirigidas a los agentes que tienen a cargo la Seguridad del Distrito y se continuará con la Tecnicatura de Enfermería a través del CES". Haciendo incapie en la violencia de genero, el mandatario expreso "pondremos en funcionamiento el primer Registro de Seguimiento y Monitoreo de Agresores, para realizar tareas de vigilancia ante una posible violación de las medidas preventivas como la perimetral, para que el foco esté puesto sobre el denunciado, no como en la actualidad solamente en la custodia de la víctimas y sobre todo ser más eficaces en su protección". Por el lado de la economía, el Intendente contó que "se pondrá en marcha el Programa Banco Municipal de Desarrollo Humano, que tendrá como fin la inclusión financiera y asistencia económica a los vecinos del distrito con líneas de créditos para mejoras en el hogar, educación, microemprendimientos y créditos para los frentistas, entre otras líneas. Es un programa pensado para que todos los vecinos de Rivadavia tengan la posibilidad de llevar adelante diferentes emprendimientos y resolver problemáticas específicas que no estén definidas por los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano". Hablando de Educación dijo "continuaremos aportando obras y acciones municipales que contribuyan a mejorar y apoyar a las instituciones locales. Además de aquellas propiamente municipales como la Escuela de Idioma, ayudas escolares, albergues estudiantiles, transportes públicos desde las localidades, entre otras, porque entendemos que la calidad educativa es la mejor herramienta de igualdad de oportunidades y de movilidad social. De la misma forma que propugnamos la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años a través de los tres Jardines Maternales Públicos Municipales dando accesibilidad a ella con las condiciones de equidad necesarias para priorizar a aquellos que más lo necesitan. Con respecto a la Educación Superior y Universitaria debemos sellar un acuerdo por la Universidad Pública en Rivadavia, que nos incluye a todos los agentes políticos y sociales para, no sólo garantizar los recursos necesarios sino también para la captación de nuevas oportunidades, la promoción regional y sobre todo para garantizar la continuidad de lo que hemos logrado". "Nuestro Distrito tiene la posibilidad real de convertirse en referente de la producción e innovación agropecuaria" expresó el mandatario, agregando que "En este sentido, la posición de vanguardia regional en todo lo que a generación y aplicación de tecnología en cuanto a la producción agropecuaria se refiere, es un factor que nuestro Distrito posee como ventaja indiscutible, y en esta línea, el arribo de la Universidad Nacional puede constituir un hito transformador" Al hablar de economía local Javier Reynoso fue claro en sus conceptos diciendo "Seguiremos trabajando con la línea de Microcrédito Municipal tradicional y con el Programa de Autoempleo y Mipyme por el cual el emprendedor logra acceder a máquinas o herramientas. El comercio no debe estar ausente de la ola de modernización que precisa nuestra economía. Presentaremos distintos Programas para la modernización de los comercios minoristas que impulsen la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías". En este sentido el Intendente destacó la plataforma Muni-lab, aplicación que sirve como herramienta de vinculación entre las necesidades de la comunidad de Rivadavia y la oferta de servicios disponible y que tendrá un gran impacto en la generación del autoempleo o en el sector de Autónomos. Refiriendose al área de Desarrollo Social expresó "Estamos desarrollando una reforma sustancial del Programa de Vales Nutricionales que llegan a más de 800 familias del Distrito y de Vales Especiales para aquellas personas de mayor vulnerabilidad, estimulando a los beneficiarios del Programa mediante encuentros y talleres formativos para un mejor aprovechamiento de los mismos" "Estableceremos un Vale Social Eléctrico y un Vale Social Gas, con el propósito de evitar los cortes de suministros básicos cuando este se encuentre impago por motivos ajenos a la voluntad de los titulares". Sobre el tema viviendas el mandatario comunal expresó"el derecho a la vivienda digna es primordial, y en este sentido se desarrolla el Programa Municipal Hospital de la Vivienda que ha permitido a muchos habitantes del Distrito mejorar su casa. Con este programa se pretende evitar el hacinamiento, asegurar las condiciones sanitarias y de seguridad en las viviendas, como así asistir en forma inmediata a las personas víctimas de algún siniestro como incendio o fuertes tormentas. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad. Ante la falta aún de Programas de Viviendas Provinciales o Nacionales y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios por las altas tasas, nos coloca como Gobierno Local, como único motor para la accesibilidad a la tierra o soluciones habitacionales". "Es entonces por tratarse de una problemática que excede ampliamente al mandato constitucional de los municipios, que determinamos un trabajo serio y con una hoja de ruta clara sin generar falsas expectativas, pero que al poco tiempo de comenzar este nuevo período nos encuentra ya con 19 soluciones habitacionales en marcha del Programa Plan Hogar, 5 bajo la modalidad de adjudicación de lotes a quien dispone de una vivienda a instalar y 10 en la ciudad de América en la modalidad entrega y culminación mediante autoconstrucción, prontas a culminarse. Próximamente, se adjudicará y construirán 4 viviendas más en esta modalidad para las localidades de Fortín Olavarría y González Moreno. A través del Banco de Tierra Municipal y con la aplicación de la Plusvalía continuaremos con el Programa adjudicación de lotes de terrenos sociales por venta para construcción de vivienda única de ocupación permanente y mediante convenios con la Caja Previsional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para los agentes en servicio". En otra nota te seguiremos contando más sobre el discurso de Apertura del Intendente Javier Reynoso