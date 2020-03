La nena asesinada en Lobos se defendió de un ataque sexual y murió por las quemaduras

Tweet Según la autopsia, tenía además fuertes golpes en la cabeza y en la cara. Su primo, de 22 años, confesó el crimen y está detenido. Según la autopsia, tenía además fuertes golpes en la cabeza y en la cara. Su primo, de 22 años, confesó el crimen y está detenido. Guadalupe, la nena de 10 años que fue encontrada este lunes asesinada y calcinada en una casa de la ciudad bonaerense de Lobos, se defendió de un ataque brutal. Según el informe de los forenses, presentaba fuertes traumatismos de cráneo pero no fueron los golpes los que la mataron. Murió por las quemaduras que sufrió y su primo, de 22 años, quedó detenido por el femicidio. El resultado de la autopsia, al que accedió la agencia Télam, determinó que Guadalupe sufrió graves quemaduras en sus órganos vitales y en la zona genital. Por este motivo no se pudo establecer si la víctima fue violada, aunque para los investigadores hay indicios suficientes de que sufrió un ataque sexual. En ese sentido, pudieron establecer que los signos de defensa que encontraron los médicos en los miembros superiores de la nena coinciden con los rasguños que tenía en el cuerpo el ahora detenido. Sergio Ramón Oliveira, un joven de 22 años que practica boxeo y es primo de la Guadalupe, es el único sospechoso en la causa. La fiscal a cargo de la investigación, Patricia Hortel, lo imputó por el delito de "homicidio calificado" y lo indagará en las próximas horas. La confesión "Me mande una cagada, por la nena no pude hacer nada", fueron las palabras que usó Oliveira para contarle a uno de sus familiares lo que había pasado con Guadalupe. Unas horas antes, la había pasado a buscar por su casa para llevarla a un cumpleaños. Mientras el imputado confesaba el crimen, casi en simultáneo, la mamá de la menor presentaba en la comisaría una denuncia por su desaparición, porque no había vuelto a su casa. La policía encontró el cuerpo calcinado de Guadalupe en el domicilio de Oliveira, sentado contra una pared, sobre unas brasas. No se encontraron signos en la escena del crimen que sugirieran la participación de una tercera persona. El crimen de Guadalupe conmocionó a la comunidad de Lobos, donde viven unos 32 mil habitantes, quienes reclamaron ayer justicia a través de las redes sociales. SI SOS VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO LLAMA LAS 24 HORAS DEL DÍA A LA LÍNEA 144. La línea 144 es gratuita en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año para contención, ... Juntos podemos frenar la violencia contra las mujeres Próximo >