5 hoteles para conocer en Cali, Colombia

Cali es una metrópolis sensual que aún está fuera de lo común. Mientras que los viajeros a Colombia a menudo llegan a Bogotá y Medellín, Cali está comenzando a dejar su huella. Ubicada en el Valle del Cauca, la ciudad está llena de energía juvenil que combina la arquitectura colonial con el arte y el diseño moderno. Cali tiene más que su parte de hoteles boutique y de lujo. Un hotel de lujo de 4 estrellas se puede disfrutar con una excelente estadía en Cali por una fracción del costo de Europa o los Estados Unidos. Hemos investigado los mejores hoteles boutique de Cali en función del precio, la ubicación, las comodidades, así como el diseño y la atmósfera. Esto es lo que encontramos. MOVICH CASA DEL ALFEREZ Para aquellos que se resisten a la apariencia hipermoderna de la mayoría de los hoteles boutique, el Movich Casa del Alferez es ideal. Ubicado en un edificio colonial completamente renovado con pisos de madera vieja y escaleras de caracol integradas con buen gusto con un diseño y mobiliario modernos, hacen de la Movich Casa del Alferez una fusión maravillosa de lo conservador y lo vanguardista. Por supuesto, no te quedarás atrapado todo el tiempo en esta excelente ubicación. A pocos pasos del Parque de los Poetas, la Iglesia La Ermita, la Plaza de Caycedo y la Catedral de San Pedro y el Mirador de Cali, Movich Casa del Alferez cuenta con una ubicación ideal. HOTEL COLINA DE SAN ANTONIO Otra fusión de lo conservador y lo vanguardista, el Hotel Colina de San Antonio se inclina hacia el lado acogedor y colonial del espectro de diseño. Como su nombre lo indica, el hotel está ubicado en San Antonio Hill, que ofrece excelentes vistas de la ciudad en un encantador vecindario repleto de excelentes restaurantes. El Hotel Colina de San Antonio también cuenta con suites completas con cocinas, salas de estar, balcones, dormitorios principales y baños principales con jacuzzis, lo que lo convierte en una excelente alternativa a Airbnb para una estadía prolongada en Cali. Si no tienes ganas de cocinar por tí mismo, el desayuno del hotel siempre recibe excelentes críticas. HOTEL EL PEÑÓN Si el minimalismo y el diseño moderno lo ponen en marcha, el Hotel El Peñón es el lugar para alojarse en Cali. El Peñón no sacrifica espacio en la búsqueda de un diseño minimalista, con amplias habitaciones tipo estudio y muchas áreas abiertas para relajarse en la planta baja. Ubicado a poca distancia de restaurantes y bares y de las antiguas zonas coloniales de la ciudad, El Peñón está perfectamente ubicado para explorar Cali. NOW HOTEL Una boutique prometedora, Now Hotel está elevando el estándar para la moda en Cali. Con una piscina en la azotea y un bar con impresionantes vistas de la ciudad y un restaurante de sushi en el lugar, Now es moderno y relajado. Las áreas comunes de ahora presentan colores vibrantes y mucha vegetación, lo que marca una ruptura definitiva con el esquema de color negro-gris-blanco que se ha convertido en la paleta de elección de la mayoría de los hoteles boutique "modernos". Cada habitación presenta un diseño único y un diseño interior con balcón privado. ACQUASANTA LOFTS HOTEL Cuenta con 6 lofts de amplio espacio. Las áreas al aire libre con jacuzzis y terrazas y un spa en el lugar le brindan muchas oportunidades para relajarse. Cada loft cuenta con control de sala inteligente que interactúa con su dispositivo. Todo ese lujo tiene un precio. AcquaSanta Lofts es uno de los hoteles más caros que figura en nuestra lista.