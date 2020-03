Alejandro Pont Lezica: “Radio Nacional no va a ser una emisora militante, será absolutamente plural”

Tweet El productor que asumió la dirección de la radio y de sus 50 emisoras a lo largo del país, dio detalles de su proyecto El productor que asumió la dirección de la radio y de sus 50 emisoras a lo largo del país, dio detalles de su proyecto Por Tatiana Schapiro “Radio Nacional tiene que reflejar la argentinidad”, es una de las primeras frases que desliza su director, Alejandro Pont Lezica, a días de presentar la nueva programación de la emblemática AM y con las grillas de las FM (Rock 93.7, Clásica 96.7 y Folklórica 98.7) ya renovadas. Al hablar de su proyecto con Infobae, Pont Lezica remarca que “Radio Nacional no va a ser una emisora militante, será absolutamente plural”. “El lanzamiento fue impresionante, muy bien recibido y con momentos muy altos. La primera mañana de la 93.7 con Flor Alcaraz estuvo muy buena y Lo intempestivo de Dario Sztajnszrajber y Luciana Peker va a ser un suceso muy fuerte al igual que la tarde con Nati Carulias. Tuvimos muchos llamados, muchos mensajes. Fue muy llamativo", dice Pont Lezica sobre la emisora dirigida por Mikki Lusardi. “La Folclórica tiene los clásicos de (Hector) Larrea, Marcelo Simón y (Oscar) Gómez Castañón. La mañana de Luis Bremer fue súper bien recibida y la tarde que tiene bastante movimiento, gente más joven y mucha música va a ser un gran suceso. La propuesta de Nacional Clásica es también sumamente interesante” afirma. Alejandro Pont Lezica junto a Mikki Lusardi, Andrea Merenzon y Mavi Diaz Acto seguido, hace una aclaración sobre los ciclos que se venían desarrollando con la gestión anterior. “Los programas tienen un convenio que finaliza el 31 de diciembre y el nuevo director de cada emisora tiene que dar su aprobación para que continúen o se pongan en su lugar otros programas”, explica. “No hay ninguna intencionalidad política, es absolutamente plural”, agrega. —¿Cómo se determina la programación en las emisoras del interior? —Por empezar tiene que estar el nombramiento de cada director artístico. Hoy por ejemplo recibimos 15 y ya comenzamos a trabajar. Hay que conciliar la decisión artística con los presupuestos que le corresponden a cada emisora y coordinar entre los recursos de los que disponemos. —¿Cómo se puede garantizar una radio federal? —La radio con el concepto que nosotros entendemos de “federal” sufrió muchos recortes. La segunda radio que tiene cada una de las emisoras reproduce LRA1 con lo cual se han transformado en repetidoras y no en generadoras propias de contenido. Las decisiones estratégicas de la gestión anterior son diferentes a las que tenemos hoy. Entendemos que cada emisora tiene que tener su propia producción y reflejar muchísimo la cultura regional. Estamos trabajando mucho en contenidos que tengan que ver con la difusión, la educación y que haya espacio para todas las voces. Un buen ejemplo es el programa que comienza Quique Pesoa. Los hijos de Juan Alberto Badía nos autorizaron a usar el nombre “Estudio país”. Quique va a conectar distintas emisoras y se van a hacer los programas en cada lugar. —¿Va a ser una radio militante? —No, va a ser una radio de voces. Sí van a tener espacio algunos periodistas que la gestión anterior no quiso tener, que nosotros consideramos populares y que tienen que ver con el tipo de oyente que tiene Radio Nacional y que les interesa sentirse representados —¿Cuál es el rol de Radio Nacional? —No se puede pensar Radio Nacional como una radio que sale a competir con la radio de su zona, no se puede comparar con ninguna de las otras radios. Es otro concepto que tiene que ver con un medio público, que da servicio, que puede poner en el aire programas que en las radios privadas no tendrían lugar porque no son comerciales. No es comercial tener un programa del Ministerio de Educación o de la Biblioteca Nacional. Hay que verlo y sentirlo desde otro angulo. Por supuesto que va a tener nombres, figuras, conductores que a la gente le gusta escuchar y seguir. Va a tener a muchos conductores que son representativos como Graciela Borges que refleja el mundo del cine y los actores, tiene a Felipe Pigna que hace historia y tiene también a Sandra Mihanovich y tiene mucho deporte. Es una radio que tiene que reflejar la argentinidad. Alejandro Pont Lezica —¿Cómo va a acompañar la radio el momento que está viviendo el feminismo? —Cuando hablamos de inclusión y de voces estamos hablando también de cuestiones de género. Tanto delante de los micrófonos como produciendo lo consideramos. Las 3 directoras de las FM son 3 mujeres que es algo poco común de encontrar. Va a ser una radio con muchas voces, muchas personas con distinta linea de pensamiento y hay espacio para todos. —Rosario Lufrano en una entrevista con Infobae descartó la posibilidad de despidos en los medios públicos, ¿eso se mantiene? —No solo no hay despidos, hay reubicación de muchos de los integrantes de la planta permanente que estaban haciendo otras tareas o desafectados del aire. Estamos trabajando con toda la gente que tenemos en la planta permanente.