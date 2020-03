Reynoso abrió las sesiones ordinarias y pidió

Tweet El Intendente de Rivadavia encabezó la Apertura del Sesiones Ordinarias de este año, donde adelantó los principales puntos de la gestión para los próximos años. El Intendente de Rivadavia encabezó la Apertura del Sesiones Ordinarias de este año, donde adelantó los principales puntos de la gestión para los próximos años. El Intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, brindó el discurso inaugural en la Apertura del Sesiones Ordinarias de este año, donde repasó los logros alcanzados y los nuevos desafíos para esta gestión. Al iniciar su discurso, Reynoso resaltó que el principal foco de trabajo deberá estar sobre la población más vulnerable, destacando a la vez la difícil situación que atraviesa nuestro país, con un escenario nacional, provincial y Distrital complicado. En ese sentido, el actual Intendente de Rivadavia señaló también que es posible delinear distintas proyecciones para el corriente año, pero que su realización es aún muy incierta teniendo en cuenta que hasta el momento no se cuenta con el presupuesto nacional y provincial para el 2020, variables fundamentales a la hora de planificar gestiones en pos del desarrollo del Distrito. Por otra parte, señaló también que Rivadavia cuenta con “la posibilidad real de convertirse en referente de la producción e innovación agropecuaria”. Para lograr dicho objetivo, resulta necesario incluir y enfocar la atención en el desarrollo de algunos sectores del tejido productivo local, en la economía social, en el progreso de las pymes y los autónomos, “para continuar motivando una Rivadavia emprendedora”. Al respecto, el jefe comunal invitó a “reconocernos, valorarnos y generar espacios de construcción y desarrollo de políticas favorecedoras”, tanto desde el sector público como privado. “La posición de vanguardia regional en todo lo que refiere a la generación y aplicación de tecnología para la producción agropecuaria, es un factor que nuestro Distrito posee como ventaja indiscutible y, en esta línea, el arribo de la Universidad Nacional puede constituir un hito transformador”, concluyó. Entre los proyectos a resaltar para el corriente año se encuentra la puesta en marcha del Programa “Banco Municipal de Desarrollo Humano”, que tendrá como fin la inclusión financiera y asistencia económica para los vecinos del distrito, a través de líneas de créditos destinadas para mejoras en el hogar, educación, desarrollo de microemprendimientos, entre otras líneas. En cuanto a Obras de Salud, se destacan la conclusión de la remodelación y refacción del Área de Quirófanos del Hospital Municipal, el comienzo del proyecto de obra del sector de Internación de Salud Mental, y el traslado del Vacunatorio al Centro Integrador Comunitario Los Sauces. También se reestructurarán dos habitaciones del Sector de Internación Clínica y se modernizará el Sector de Endoscopía. Para la realización de estas intervenciones el Municipio continuará trabajando en conjunto con la Asociación “Mejor Salud para Rivadavia”, con quienes ya compartió el Master Plan de obras para la institución. En lo que refiere a educación, el equipo de Obras Públicas también comenzará a trabajar en la apertura de calles y limpieza para la futura construcción del Polo Universitario, y llevará adelante la primera etapa de la obra destinada al Albergue Estudiantil Universitario, que estará ubicado en el predio de la Ex Casa de Aguirre. Tal como se destacó en su gestión anterior, seguirán realizándose también obras de infraestructura vinculadas al cordón cuneta, desagües pluviales, pavimentación, alumbrado público y cloacas en todo el Distrito. Para finalizar, y parafraseando a modo de homenaje al filósofo recientemente fallecido, Mario Bunge, Reynoso retomó sus palabras en torno a la obsesión de los argentinos por focalizarse en el pasado. “La gente se pelea más por el pasado que por el futuro. ¡Hay que pelear por el futuro, no por el pasado! Para ello les propongo un trabajo mancomunado, con una visión superadora, que aproveche las oportunidades disponibles para el beneficio de todos los habitantes de este Distrito”. Próximo >