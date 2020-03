Tweet En su discurso brindado ante el recinto Deliberativo el mandatario comunal habló sobre el Programa de apoyo integral a la mujer, el Concejo local de Niñez y Adolescencia, el Programa Amparo para abuelos, inclusión y discapacidad. Obras Públicas, plan de Caminos Rurales, zoonosis y obras de infraestructura varias. En su discurso brindado ante el recinto Deliberativo el mandatario comunal habló sobre el Programa de apoyo integral a la mujer, el Concejo local de Niñez y Adolescencia, el Programa Amparo para abuelos, inclusión y discapacidad. Obras Públicas, plan de Caminos Rurales, zoonosis y obras de infraestructura varias. Reynoso se refirió al Programa de Apoyo Integral a la Mujer, MAMIS, que en Junio cumplirá 6 años "Esto pone de manifiesto la importancia que representó y representa en la actualidad para nuestro Municipio el abordaje del respeto y la protección de los Derechos de la Mujer. Todos estos años de aprendizaje nos permitieron en la actualidad, desarrollar un gran proyecto de producción hortícola asociativa y comercial, donde 13 mujeres de este grupo se han conformado como grupo asociativo denominado “HASEN”. Otro tramo importante del discurso fue en el que habló del Centro de Día en el Club Social Municipal "Allí estará en funcionamiento del Programa Envión y el desarrollo de programas de prevención de conductas de riesgo para la salud, especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol, con especial atención a la prevención de inicio en menores, así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso a la cultura, al deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades". Con la creación del Consejo Local de Niñez y Adolescencia se tendrá el objetivo de trabajar de manera mancomunada con áreas municipales e Instituciones de la Comunidad, en el diseño de Políticas Públicas y Sociales que hagan al bienestar general de niños y jóvenes de nuestro distrito en cuanto a la promoción y protección de sus derechos. "Se trabajarán distintas estrategias de integración, inclusión y convivencia buscando herramientas y dispositivos que atiendan la problemática de vulnerabilidad y riesgo social. En este mismo ámbito, estamos hoy direccionando medidas como el impulso de ayudas para el comienzo escolar, mediante acciones directas con asistencia de indumentaria y calzado" dijo el Jefe Comunal. En cuanto a Tercera Edad el Intendente expresó "Seguiremos abordando una problemática creciente en nuestra comunidad con respecto a la tercera edad. Continuaremos con los Programas de acompañamiento y generaremos nuevas estrategias frente a la soledad no deseada. Como lo son el Programa de Seguimiento Telefónico y Apoyo Económico del Programa Amparo, que dan cobertura a 42 abuelos y el Anexo del mismo que incluye 80 personas adultas sin cobertura que aún no acceden a una jubilación o pensión, pero que por razones de salud y/o discapacidad están excluidas del sistema laboral local, encontrándose en riesgo y vulnerabilidad social" Otro de los puntos del discurso fue la inclusión "nuestro objetivo y compromiso permanente, sobre todo para los próximos años, es avanzar en un modelo de convivencia que logre eliminar las barreras que dificultan a las personas con discapacidad el acceso a las mismas oportunidades para su plena integración. Por eso con la Conformación del Consejo de Discapacidad proponemos la elaboración de un Plan de Acción Integral para personas con discapacidad, que recoja actuaciones en materia de empleo, servicios sociales y accesibilidad. No obstante continuaremos desplegando el plan de adaptaciones de equipamientos públicos y desarrollando acciones de inserción laboral y tramitaciones del CUD que garanticen el acceso a los servicios sociales". OBRAS PÚBLICAS En cuanto a Obras Públicas, se encuentra próxima a inaugurarse la Obra de Remodelación y Refacción del Área de Quirófanos, previendo para el 2020 comenzar con el proyecto de un nuevo Master Plan del Hospital Municipal, que permitirá tener un crecimiento diseñado y proyectado a largo plazo. También en el año en curso comenzaremos el proyecto de obra del Vacunatorio y traslado del Dispensario Dr. Enrique Groppo al Centro Integrador Comunitario Los Sauces y la Obra del sector de Internación de Salud Mental. También se reestructurarán dos habitaciones del Sector de Internación Clínica, realizando modificaciones para que queden cuatro habitaciones para dos personas con sus respectivos baños y se realizará la modernización del Sector de Endoscopía y pasillo de circulación del mismo, para estas intervenciones trabajaremos en conjunto con la Fundación Mejor Salud para Rivadavia. Con respecto a las obras en Educación, durante el año 2019 inauguramos la ampliación de dos aulas y un playón deportivo con las canchas reglamentarias en la Escuela Secundaria 5 y un aula-taller de aproximadamente 300 m2 en la Escuela Técnica Nº1. Se finalizaron las obras de refacción del Polideportivo CEF N°45; de la Escuela 22 y la Escuela de Valentín Gómez; y se culminó la remodelación en la Escuela de Villa Sena y la primera etapa de la obra de vestuarios y salas de ensayo de la Escuela de Verano, ubicada en el Parque Municipal 17 de Octubre, proyectando para el año en curso la segunda etapa . También se ejecutó la construcción de dos nuevas aulas para la educación universitaria en el Centro de Estudios Superiores, ubicadas en el edificio del Centro Cívico. En el presente año y con recursos propios se comenzará con la obra de apertura de calles y limpieza para el Polo Universitario y primera etapa de la obra destinada a Albergue Estudiantil Universitario en el predio de la Ex Casa de Aguirre. Con la afectación de la tasa de Guías para la consolidación de caminos rurales, estamos trabajando con profesionales para la elaboración de un Plan Director de Caminos Rurales del Partido de Rivadavia, que tendrá como objetivo principal la puesta en valor de los caminos existentes. Próximamente pondremos en funcionamiento el Centro de Monitoreo del Servicio Vial, que nos permitirá el seguimiento y brindará información en tiempo real del trabajo que se encuentren realizando. Durante el 2019 se inauguró el Hogar de Tránsito Canino en el Vivero Municipal. Se realizaron obras de mantenimiento y refacción en los edificios públicos. Culminamos la obra de refacción y mejoramiento del Frigorífico Municipal. Concretamos la instalación de calefacción frío/calor y la remodelación de la fachada y veredas del edificio del Cine Teatro y en el Centro Cívico la obra de instalación eléctrica del edificio y la instalación de artefactos LED. Realizamos el cambio de veredas del Palacio Municipal y la Escuela Nº1. Se construyó el Monumento al reconocido boxeador local Horacio Cabral sobre el Acceso Cardenal Samoré. Para el año en curso, mediante convenio de uso con el el CEF Nº45, se prevé la finalización e inauguración de la obra “Pileta Climatizada del Club Atlético Rivadavia” Proyecto del Presupuesto participativo. Asimismo continuaremos realizando obras de infraestructura por administración, dándole especial importancia a las obras de Cordón Cuneta, Desagües Pluviales, Pavimentación, Alumbrado Público y Cloacas en todo el Distrito En lo que a obras de Infraestructura se refiere durante el año 2019 en la ciudad cabecera se realizaron: Tareas de bacheo, sellado y microaglomerado asfáltico en distintos sectores. Mantenimiento de los canales de protección del casco urbano. El entubado del canal a cielo abierto ubicado sobre la calle América entre Lavalle y Juan Domingo Perón con un total de 420 mts. lineales. Se continuó con la política destinada a preservar edificios que representan la identidad local, en este sentido se concretó la remodelación y refacción de la Comisaría Distrital y de la Cámara de Comercio e Industria de Rivadavia con el fin de darle nuevos usos como lugar destinado a Co-Working. Se finalizó la obra de Cordón Cuneta en el Barrio Perón, correspondiente al Proyecto "Patitas sin barro" Presupuesto Participativo 2018. Se alcanzaron los 1100 frentes de cordón cuneta, completando el cuadrante de origen de la ciudad cabecera. Se realizó la obra de cloacas y estación de bombeo del Barrio La Quinta. Se realizó el recambio de más de 100 lámparas del alumbrado público a tecnología LED. Se ejecutaron 18 frentes de cordón cuneta. Se repavimentaron 20 cuadras. Se ejecutó el mejorado con RAP en el Barrio San José Obrero. Para este año se proyecta: Continuar con las gestiones ante EDEN para la culminación de las obras de tendido eléctrico de González Moreno a Roosevelt y de Fortín Olavarría a América. La culminación de las obras de Cloacas en el barrio Perón y Procrear II. La colocación de luminaria baja en el casco urbano y en el Barrio La Quinta. El mejoramiento del sistema de agua corriente de la localidad. Automatizando el sistema y conectando 20 pozos nuevos. Apertura de calles del Nuevo Sector Industrial Planificado. La revitalización del Barrio Hipotecario I de América. Obra de cloacas sobre calle Vuelo a Vela y en loteos aledaños. Con esta obra, se alcanza el 98% de la superficie urbana de la ciudad con cobertura de red de cloacas. Se continuará el cambio del alumbrado público a LED. cambiando aproximadamente 200 lámparas. Se realizarán las siguientes subdivisiones municipales: Nuevo Sector Industrial Planificado: 38 lotes. QUINTA 152: 18 lotes. QUINTA 162: 70 lotes. QUINTA 144: 124 lotes. Plan de Circulación Urbana. Se prevé la construcción de 61 frentes de Cordón Cuneta. Construcción de pavimento en 10 calles. Mejorado con RAP en 5 cuadras. Se realizarán entubados de canales y alcantarillas. NOTA: En otra parte te seguiremos contando más sobre el discurso de Apertura del Intendente Javier Reynoso Próximo >