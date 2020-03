Después del comienzo normal de clases en Rivadavia, la palabra del referente de SUTEBA

Tweet El ciclo lectivo 2020 comenzó normalmente en el distrito de Rivadavia y el ámbito de la provincia de Buenos Aires tras el acuerdo al que llegaron los docentes con el Gobierno Provincial encabezado por Axel Kiciloff. El Dirigente Gremial, Darío Fernández, nos cuenta sobre el acuerdo al que se llegó, la reunión en La Plata y las expectativas para el presente ciclo lectivo. El ciclo lectivo 2020 comenzó normalmente en el distrito de Rivadavia y el ámbito de la provincia de Buenos Aires tras el acuerdo al que llegaron los docentes con el Gobierno Provincial encabezado por Axel Kiciloff. Muy contentos “la verdad que estamos muy contentos con el inicio del cicle lectivo normalmente y más aun con la reapertura de la Escuela N° 16 de Condarco que hacía más de 10 años que estaba cerrada así que esto completa el inicio del ciclo lectivo con todo…” – señalo Fernández agregando que – “esto se debe gracias a mucha gente que trabajo y coordino y fundamentalmente a la voluntad política de un gobierno que apuesta por la escuela pública que es el gobierno provincial, esto demuestra que el estado provincial está presente como hace mucho tiempo no lo estaba…” – aseguro el gremialista agregando que – “la gestión provincial y municipal, desde educación y demás se hizo todo lo posible para que los cargos salieran en tiempo y forma para que los chicos pudieran arrancar las clases, fue un trabajo mancomunado, Condarco tiene una comunidad muy linda que merecía la reapertura de la escuela…comenzaron 4 o 5 alumnos pero se irán sumando en los próximos días algunos más…, para quienes hemos trabajado allí como docentes es un momento muy emotivo…” La Docente Rosana Sánchez será la Directora y Docente en la institución y quien se encargue de absolutamente todo, incluso del desayuno y merienda de los alumnos. Ruptura de gremios “No creo que haya una ruptura del Frente de Unidad Docente, creo que lo que hay son diferentes puntos de vista en cuanto a cómo se resolvió el acuerdo paritario, de los 5 sindicatos que componen el organismo, solamente 2 no aceptaron la propuesta salarial en la provincia pero tampoco convocaron a una medida de fuerza, o sea que aceptaron el inicio del ciclo lectivo, se está avanzando un montón en varias cuestiones, porque las paritarias abarcan muchas otras cuestiones y en este contexto de dialogo no vemos la necesidad de realizar un paro…, esperemos que las promesas y proyectos se lleven a cabo, mientras tanto los docentes estaremos defendiendo nuestros derechos y tratando de conquistar nuevos derechos tambien…” – aseguro el referente gremial de Suteba en Rivadavia, Darío Fernandez ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >