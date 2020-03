Javier Reynoso

Tweet Este lunes se llevó a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias 2020 del Honorable Concejo deliberante con un discurso optimista a pesar de la situación que vivie el país y la provincia por parte del Intendente Javier Ulises Reynoso. Este lunes se llevó a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias 2020 del Honorable Concejo deliberante con un discurso optimista a pesar de la situación que vivie el país y la provincia por parte del Intendente Javier Ulises Reynoso. Una vez finalizada la apertura el mandatario comunal expreso que – “fue un discurso un poco largo pero es de alguna forma, mostrar el plan de gobierno para el presente año, que viene complejo, pude con anterioridad escuchar los discursos del Presidente de la Nación y el Gobernador provincial y en base a eso poder re direccionar políticas y demás, va a ser un año complejo, con un esquema económico muy complejo, aun no contamos con presupuesto provincial ni nacional, muchos de los anuncios que podamos hacer dependen de ellos, pero aun así no hay que quedarse quieto, hay que direccionar, estar para los que más necesitan y rediseñar programas, que no implique más costos sino optimizar servicios…” – a lo que agrego – “estoy muy esperanzado con el registro de violencia de genero para cambiar la óptica de que la custodia o la perimetral esta sobre la víctima y que ahora se pueda monitorear los la vigilancia del municipio, más que nada al denunciado…” Preocupación y ocupación En cuanto a los discursos vertidos por el Presidente Fernández y el Gobernador Kicillof, lo que a Reynoso le preocupo y ocupa es – “la situación económica y el salir de ella, debemos ayudar a conformar gobierno, que le vaya bien a nación y la provincia y ponernos como agentes trasformadores de la realidad y no extractores de la misma, es complejo que no se pueda visualizar más que a corto plazo y que no haya un plan económico porque hay cosas urgentes que resolver…, debemos prepararnos y ayudar en todo lo que podamos ayudar y ser ejecutores de las políticas que se vayan determinando…” Reapertura Escuela N° 16 de Condarco “Era una gestión que venía desde hace tiempo, exactamente esta escuela estuvo cerrada una década, ya tenía conocimiento de la resolución por junio de 2019 así que comenzamos con las obras de reacondicionamiento, falta agregarle el programa RED y demás pero, es importante saber y recordar tambien que durante mi gestión anterior tuvimos reaperturas de 5 escuelas, a mencionar, la estatización del Vicealmirante Irizar en González Moreno, el CENS (nocturno de adultos), se independizo el centro de Formación Laboral de trenque Lauquen, la escuela de Adultos con incorporación de oficios, escuelas rurales…, en Rivadavia vienen creciendo la educación y por ende los puestos de trabajo en una institución abierta…” – señalo el Intendente Reynoso Mensaje “hay que poner esperanza, hay que poner el hombro…, uno puede tomar una actitud ideológica y esperar que resuelvan otros o claramente ponerse como agente de cambio que es lo que sugirieron los vecinos, nosotros no estamos para relatar los problemas y la realidad sino para como agentes de cambio…, me parece que hay que apostar a que las nuevas autoridades puedan afirmarse porque no lo los veo firmes en las decisiones y urgencias económicas que tienen y en la falta de un plan y debemos apostar a que las soluciones van a llegar…, ahora lo que hay que hacer es resolver los problemas de la gente que ya no aguanta mucho más…” – aseguro el Mandatario Comunal Rivadaviense Próximo >