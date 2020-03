River debuta en la Copa sin Gallardo en el banco

Tweet Marcelo Gallardo no formó parte de la delegación de River que viajó este martes por la tarde rumbo a Ecuador debido a un "cuadro de anginas", según informaron desde el club de Núñez. El Millonario enfrentará el miércoles desde las 21.30 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el que será su debut en la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo no formó parte de la delegación de River que viajó este martes por la tarde rumbo a Ecuador debido a un "cuadro de anginas", según informaron desde el club de Núñez. El Millonario enfrentará el miércoles desde las 21.30 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el que será su debut en la Copa Libertadores. La medida tomada por el cuerpo médico de River contempló también la reciente aparición de casos de coronavirus en Ecuador, donde ya se registraron dos personas y afectadas y dos partidos del torneo local se jugaron a puertas cerradas el fin de semana pasado. Gallardo ya había sido operado por un cuadro de cálculos renales a principios de febrero, pero tuvo una recuperación exprés que no le obligó a ausentarse en ninguno de los encuentros de su equipo. Así las cosas, quien estará comandando a los jugadores desde el banco será Matías Biscay, primer ayudante de campo de Gallardo y quien ya estuvo al frente del equipo en las exitosas finales de Copa Libertadores 2015 (ante Tigres de México) y 2018 (vs. Boca). Con el ex defensor al mando, River suma cinco triunfos y cinco empates. Con la mente puesta en la definición de la Superliga, donde le lleva un punto a Boca cuando falta una fecha para el final, River pondrá un equipo repleto de habituales suplentes y juveniles para medirse con el elenco ecuatoriano. Con sólo 16 jugadores a su disposición, los once elegidos por Gallardo/Biscay serían: Enrique Bologna; Franco Paredes (haría su debut), Robert Rojas, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira; Lucas Pratto y Julián Alvarez. Entre los suplentes estarían: Germán Lux, Gonzalo Montiel y los juveniles Enzo Fernández, Federico Girotti y Lucas Beltrán. Próximo >