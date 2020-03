Sandra de San Fernando dejaría la titularidad de la Comisaria de la Mujer y la Familia en Rivadavia

Tweet La Sub Comisario que se encuentra desde hace varios años al frente de la Comisaria de la Mujer y la Familia con sede en América dejaría este mes de marzo de cumplir tareas al frente de la institución por una decisión de la superioridad. La Sub Comisario que se encuentra desde hace varios años al frente de la Comisaria de la Mujer y la Familia con sede en América dejaría este mes de marzo de cumplir tareas al frente de la institución por una decisión de la superioridad. Aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial al respecto, Master News pudo saber que la Comisaria de la Mujer de la ciudad de Trenque Lauquen sería el destino que tendría la mujer que sabido guiar con mucho trabajo y dedicación durante tantos años los destinos de la repartición policial en nuestra ciudad. Sin dudas que Sandra de San Fernando a cumplido con creces su misión al frente de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia ya que bajo su mando se trabajo mucho en la concientización y en tratar de ponerle impronta a la violencia de genero en todos los ámbitos para visibilizar una problemática que nos afecta a todos. Próximo >