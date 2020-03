Los estudiantes de la UNLP sin obra social ya pueden pedir sus anteojos gratuitos

Tweet A partir de esta semana, los estudiantes regulares e ingresantes que sufren trastornos de la visión y no cuentan con obra social o mutual ni recursos económicos podrán acceder en forma gratuita al diagnóstico y confección de anteojos. A partir de esta semana, los estudiantes regulares e ingresantes que sufren trastornos de la visión y no cuentan con obra social o mutual ni recursos económicos podrán acceder en forma gratuita al diagnóstico y confección de anteojos. Desde esta semana, los estudiantes regulares e ingresantes que sufren trastornos de la visión y no cuentan con obra social o mutual ni recursos económicos podrán acceder en forma gratuita al diagnóstico y confección de anteojos. Por otro lado, los estudiantes que requieran atención médica domiciliaria deberán comunicarse con VITTAL, las 24 horas, los 7 días y durante todo el año, al 0221-4109555 ó al 0810-333-8888. Los estudiantes que no tienen obra social ni recursos económicos pueden acceder en forma gratuita al diagnóstico y confección de anteojos. Para solicitar un turno, deben acercarte en los siguientes días, horarios y lugares; y con los siguientes requisitos: - En sede central (Depto Atención Social, planta baja del Edificio de Presidencia, en 7 entre 47 y 48) de lunes a jueves de 9 a 12 horas (4 turnos por día). - En el consultorio ubicado en la Fac. de Veterinaria (av. 60 y 119 S/N), de lunes a viernes, a partir de las 9h. Únicamente para estudiantes de las Facultades de Medicina, Agronomía y Veterinaria (1 turno por día). Requisitos: - fotocopia de DNI - libreta sanitaria actualizada - certificación negativa de la ANSES. Para solicitarla ingresá a www.anses.gob.ar en la sección “Trámites en línea”, opción certificación negativa. - en el caso de los ingresantes, certificado de alumno regular; en el caso de los estudiantes avanzados, analítico actualizado expedido por la facultad - declaración jurada a completar y entrevista. Próximo >