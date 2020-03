Jair Bolsonaro recibió a Sergio Massa y mostró su “gran disposición a producir un acercamiento con Argentina”

Tweet El diputado nacional mantuvo un encuentro con el mandatario brasileño en Planalto. Avanzaron en el objetivo de recomponer la relación bilateral El diputado nacional mantuvo un encuentro con el mandatario brasileño en Planalto. Avanzaron en el objetivo de recomponer la relación bilateral Por Eleonora Gosman Desde Brasilia - El diputado nacional Sergio Massa fue recibido esta tarde por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien manifestó su “gran disposición a producir un acercamiento con Argentina”. El encuentro, que se llevó a cabo en el Palácio do Planalto, fue un gesto muy especial del mandatario brasileño, una muestra de que tiene la intención de recomponer la relación con la Argentina y sobre todo con su presidente, Alberto Fernández. Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con su par brasileño, Rodolfo Maia, con quien intercambio regalos en un encuentro cordial. En diálogo con Infobae, Maia confirmó que efectivamente Bolsonaro busca un acercamiento con Argentina. Cerca de las cuatro de la tarde, Massa y Maia compartieron una conferencia de prensa en la que el presidente de la Cámara de Diputados argentina destacó “la importancia de la relación entre Argentina y Brasil en un mundo que no crece y enfrenta dificultades en la economía; la importancia de la consolidación del Mercosur, un deseo que es del Gobierno de Brasil, me lo dijo el presidente Bolsonaro; y la importancia de la consolidación de la relación entre Argentina y Brasil”. Esos temas formaron parte de la reunión que Massa tuvo con Bolsonaro, aseguró Massa en la rueda de prensa. En tanto, el diputado argentino resaltó que en Latinoamérica “hay que consolidar la democracia sobre la base de la independencia de poderes y con respeto a la verdad, como planteó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias”. Por último, Massa sostuvo que “nuestras democracias tienen dos demandas, que parten de un mismo fenómeno, el de las comunicaciones. Tienen una demanda de expectativa, cambió la velocidad en la que los ciudadanos esperan una respuesta de su Gobierno, el deseo de lograr mejor calidad de vida tienen la carga de la inmediatez. El segundo fenómeno son las fake news, que cruzan de alguna manera transversal, motorizadas por sectores de poder económico y baja representatividad política, y cruzan las instituciones de la democracia”. Massa, que fue homenajeado en el Congreso brasileño, llegó al país vecino liderando a un grupo de diputados. Entre los que lo acompañaron, están el vicepresidente de la Cámara Baja, Álvaro González (PRO), Pablo Ansaloni (FE-Unidad Federal para el Desarrollo) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social-Federal). Una de las reuniones de las que participó Massa en Brasil La comitiva argentina se reunió con los principales líderes de los principales bloques del Congreso brasileño. Además, Massa se encontrará con el ex presidente y senador Fernando Collor de Mello, quien preside el grupo parlamentario de amistad Brasil-Argentina. Mañana, el dirigente viajará a Río de Janeiro, donde se reunirá con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Gustavo Montezano. A ese encuentro se sumará el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren. En diálogo con Infobae y repasando lo que sería su viaje, Massa había asegurado que “no se trata de que haya presidentes amigos sino presidentes que trabajen en conjunto por el fortalecimiento de la relación”. Así definía el dirigente del Frente de Todos cómo piensa Alberto Fernández su afinidad con Bolsonaro. Cuando este medio le preguntó por cierta belicosidad pasada entre los jefes de Estado, fue todavía más enfático. “Los accidentes de la coyuntura no tienen que influir en las cuestiones de fondo. Aspiramos a un muy buen vínculo”. Sobre una futura cita de Fernández y Bolsonaro, Massa subrayó: “Creo y espero a que se produzca en el menor tiempo posible” una cita de los presidentes, y si el tema saliera a la luz en las reuniones en Brasilia, primero informará a Buenos Aires y dependiendo de los resultados, se “comunicará”. Massa remarcó que la decisión de la Casa Rosada es dar prioridad al Mercosur: “Ese es nuestro primer bloque”. Es claro que el mercado común sureño se vuelve particularmente significativo en el actual contexto internacional. Las proyecciones son de recesión global, con severo impacto en la región, por obra y gracia de la aparición del coronavirus. Próximo >