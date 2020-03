La Justicia ordenó la liberación de Julio De Vido

Tweet El tribunal oral que tiene el caso Río Turbio lo excarceló. El ex ministro de Planificación estaba bajo prisión domiciliaria desde diciembre pasado El tribunal oral que tiene el caso Río Turbio lo excarceló. El ex ministro de Planificación estaba bajo prisión domiciliaria desde diciembre pasado El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó hoy en libertad por una decisión del Tribunal Oral Federal 1, que decidió su excarcelación en el caso Río Turbio, bajo el que estaba en prisión domiciliaria. De Vido estaba detenido con una pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre pasado. Previamente había estado dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Esa detención domiciliaria era la único restricción que pesaba sobre el ex funcionario, que ahora quedó libre. La decisión de los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico se basó en que no hay riesgos procesales para la causa si De Vido está en libertad. La causa Río Turbio es por la que el ex funcionario fue detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal luego de perder sus fueros como diputados nacional. Luego quedó preso en otras causas, como los cuadernos de la corrupción y la importación de Gas Natural Licuado, pero luego fue excarcelado. De Vido mostrando los regalos que el envió Nicolás Maduro En el expediente se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en la reactivación de la mina de cárbon de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. La causa está en etapa de juicio oral y todavía no tiene fecha de juicio. Otro de los acusados del caso es Roberto Baratta, ex funcionario de Planificación Federal, que también estuvo preso y recuperó su libertad en diciembre pasado. De Vido fue detenido por presuntos peligros procesales si continuaba en libertad. Entre ellos, lo que el camarista Martín Irurzun llamó las “relaciones residuales de poder” por su paso por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y su rol como diputado nacional. Roberto Baratta con tobillera electrónica En octubre del año pasado, cuando se cumplieron dos años de la detención de De Vido -el plazo máximo que la ley establece para estar preso sin condena- el tribunal oral por mayoría le dio la prisión domiciaria y le extendió por seis meses la detención. En esa oportunidad, el juez Grünberg había votado por la libertad. El ex funcionario recién salió de prisión y fue a su casa el 14 de diciembre cuando el tribunal oral federal de la causa de los cuadernos de la corrupción lo excarceló en ese expediente. De Vido con Guillermo Moreno y Santiago Cueno en su chacra cuando cumplía la prisión domiciliaria Ahora su defensa volvió a pedir la libertad. El fiscal Miguel Angel Osorio la avaló. El juez Grünberg volvió a reiterar su postura del año pasado. “No existen elementos certeros y concretos para concluir que intentará entorpecer el curso del proceso o eludir la acción de la justicia”, sostuvo. Y agregó que De Vido no tiene condenas firmes, posee arraigo y que el juicio no se hará en el corto ni mediano plazo. Sus colegas se sumaron a la postura. “Considero que los peligros procesales establecidos por el art. 319 del ordenamiento de forma, esto es, riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación no se verifican en el caso bajo estudio”, sostuvo en su voto el juez Michilini de la resolución a la que accedió Infobae. El magistrado agregó que para otorgar la libertad “cabe tener en consideración el estado de salud del imputado De Vido, aunado a que cumplió adecuadamente con el instituto del arresto domiciliario". En los últimos meses, De Vido había lanzado duras críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, ya que consideraba que era una “preso político”. La respuesta llegó de boca del propio presidente: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros”, sentenció. El tribunal liberó al ex funcionario bajo palabra y con la promesa "de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”. Para esa mañana a las 11 de la mañana tendrá que presentarse en los tribunales de Comodoro Py a firmar un acta. Los jueces dispusieron que a De Vido le quiten la tobillera electrónica y ordenaron una serie de condiciones para que esté en libertad: tiene que presentarse todos los meses ante el tribunal oral y se mantuvo la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. De Vido espera la realización de los juicios por Río Turbio, los cuadernos de la corrupción y otro expediente por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Pero tiene otras causas penales. Entre ellas, una condena. Recibió la pena de cinco años y ochos meses de prisión por la tragedia de Once. Esa condena está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, actualmente está siendo juzgado con Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.