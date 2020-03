Nicolás Figal desde Miami:

El ex defensor de Independiente fue muy crítico con la dirigencia actual del club, aseguró no sentirse valorado y tiró: "nos hubiera venido bien alguien que sepa"

En diálogo con Closs Continental, el central primero contó lo que sintió cuando se confirmó su venta y las cuentas pendientes que le quedaron: "Yo me fui de Independiente con cierta incertidumbre, contento porque era un lugar nuevo en mi carrera además de lo económico. No me fui bien de Independiente, quería ganar algo más. Estoy desde muy chico en el club, tengo un sentido de pertenencia muy grande y de verdad. He tenido metas y no las he cumplido y cuando uno no cumple sus sueños se va un poco triste. Acá es otra realidad, es un país muy organizado, al club no le falta nada. Te solucionan todo en el día, como es el país. Quería ganar una Copa Libertadores, una liga. Había un buen plantel para pelear cosas pero por circunstancias y cosas que pasaron no se pudo dar. Como competidor que soy y con la personalidad que tengo, es triste no cumplir ese sueño".

Rápidamente desvió el foco y se puso a hablar de la actualidad del Rojo, al que sigue desde Estados Unidos: "Veo a Independiente y lo sufro, he estado en esa situación donde hay mucha exigencia y la sufrís cuando te va mal. Uno que estuvo adentro hace poco cuando vive el día a día el tiempo se te va rapidísimo, sólo te importa jugar y ganar, nada más. El último semestre fue muy difícil porque había muchas cosas que al grupo lo hizo débil".

¿Qué eran esas "cosas" que debilitaron al plantel? Figal habló de incumplimientos con el pago de los salarios: "Nosotros siempre quisimos tirar para adelante más allá de que había cosas que no nos gustaban, como el tema del sueldo y otras cosas que nos pueden perturbar. Pero adentro de la cancha nos tenemos que defender sí o sí porque a la gente sólo le interesa que ganemos 4-0 y que Independiente esté ahí arriba, y me parece bien, yo como hincha sería igual. Pero nosotros tenemos una vida, familia y futuro".

Entonces, el ex zaguero del Rojo reveló que el vínculo entre la comisión directiva y el plantel no es para nada bueno: "Tuve otras propuestas en Europa pero para Independiente no era una buena venta o eran préstamos. Pero me llegó esta y hubo algunas cosas que no podía bancar más y decidí irme. Ellos aceptaron esta propuesta y me fui. No pensaba venir a Estados Unidos, pero me vine a Inter porque en Independiente era imposible seguir. No por el club, con los dirigentes había una relación quebrada. Yo no me sentí valorado cuando más lo necesitaba y ahora que tuve esta propuesta no lo dudé porque también uno tiene que pensar en su futuro".

"Yo sentía que no estaba valorado. Cada jugador que venía, era bueno y tenía trayectoria, pero siempre terminaba jugando yo y nunca se me valoraba en ese sentido, nunca hubo una mejora en el salario. Pasaba el tiempo, no aceptaban ninguna propuesta, siempre valía 10 millones de dólares y no me pagaban como un jugador que salía eso. Me tenía muy preocupado porque tenía pensar en el futuro de mi familia y sentía que se estaban haciendo mal las cosas conmigo" detalló el Zorro, notoriamente enojado con los principales directivos de la institución.