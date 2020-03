Un abusador sexual de Villegas esta preso en la comisaria de América

Tweet La Policía de Gral Villegas esclareció el abuso sexual sufrido por la vecina de aquella ciudad de apellido Chavarri. El detenido anteriormente había atacado y lesionado a una mujer que sería su pareja La Policía de Gral Villegas esclareció el abuso sexual sufrido por la vecina de aquella ciudad de apellido Chavarri. El detenido anteriormente había atacado y lesionado a una mujer que sería su pareja LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA DE VILLEGAS Con fecha 23 de febrero del corriente año, personal esta seccional policial tomo conocimiento de ilícito contra la integridad de la Sra. Chavarri domiciliada en esta ciudad, quien pasada la media noche del día en cuestión circunstancias en que ingresaba a su domicilio fue sorprendida por un sujeto masculino el cual sin mediar palabra ataco a la Sra. Chavarri con claras intenciones de abusar de ella. Acto que no concreto en razón de la resistencia que opuso la víctima en ese momento, motivo por el cual él atacante sin concretar su maléfico plan se dio a la fuga. Raíz esto, efectivos del Gabinete Preventivo de esta Policía Comunal rápidamente se avocaron a diversas tareas investigativas con el fin de identificar al agresor y actuar en consecuencia. Es por ello que tras examinar minuciosamente el material fílmico de las diversas cámaras de seguridad circundantes al domicilio de la víctima, logran establecer que No sería ajeno al hecho investigado el ciudadano DOMINGUEZ RODRIGO ANGEL (31). Sujeto que instantes antes del episodio descripto había atacado y lesionado a su ex pareja Sra. BRACIALE LUCIANA también domiciliada en esta ciudad. Luego del primer ataque el mencionado se dio a la fuga en dirección hacia la vivienda de la Sra. CHAVARRI , a quien por causas que se desconocen ataco. Siendo aprehendido posteriormente por personal de la comisaría local en razón de las lesiones producidas a la ex pareja BRACIALE. Que desde entonces DOMINGUEZ quien posee un frondoso prontuario delictivo permaneció alojado en esta seccional y luego trasladado a la vecina localidad de Rivadavia donde aún permanece detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 1 Depto. Judicial Trenque Lauquen. Por todo lo expuesto, y de acuerdo a las tareas investigativas llevadas a cabo hasta el momento, en el día de la fecha juntamente con la Subjefe de la Comisaria de la Mujer y la Familia de esta ciudad, se realizó una diligencia judicial vital para el caso, la cual arrojo resultado POSITIVO, estableciéndose de esta manera que sin lugar a dudas el autor del ataque de la Sra. CHAVARRI, resulta ser el sindicado DOMINGUEZ. Próximo >