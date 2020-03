Sergio Buil trabajará como asesor del Gobierno de Larreta

Tweet El ex Intendente de Rivadavia por cuatro períodos y Diputado Nacional mandato cumplido fue designado desde el 21 de febrero a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial como Asesor en el Gobierno de la CABA. El ex Intendente de Rivadavia por cuatro períodos y Diputado Nacional mandato cumplido fue designado desde el 21 de febrero a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial como Asesor en el Gobierno de la CABA. El propio Sergio Buil confirmó la info a Master News diciendo "Si, estoy asesorando al Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de Relaciones institucionales para el interior del país". "Esto nace en una relación muy buena que tengo con Lucas Delfino quien ejerce ahí una Dirección y me pidió colaboración y cuanto terminó la colaboración me planteó que le gustaría que quede como Asesor" agregó el ex mandatario de Rivadavia. Sobre su futuro, Sergio Buil dijo "Tengo la Consultora, ya la institui y espero poder trabajar, estoy tratando de trabajar. Siempre muestro lo mío con total libertad y no tengo ningún tipo de inconvenientes en contar lo que estoy haciendo". Hace un tiempo atrás, el propio Buil había dicho a este medio sobre la Consultora "Estoy en lo particular generando una consultora para acompañar y asesorar a municipios. Esta consultora, que se llama “Estrategia y Análisis Municipal”, es un emprendimiento que ya estamos concretando y viendo la posibilidad de trabajar con ella en distintos municipios del interior principalmente, que es lo que más conozco. Y por otro lado también hemos conformado una fundación, que trabajará en temas de políticas públicas, relacionadas al orden nacional y provincial". Próximo >