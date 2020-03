Laferrere eliminó a Estudiantes y lo dejó sin DT

Tweet El equipo la Primera C venció al Pincha por penales en la cancha de Lanús. El club platense confirmó la renuncia de Gabriel Milito. Video. El equipo la Primera C venció al Pincha por penales en la cancha de Lanús. Deportivo Laferrere, que milita en Primera División "C", dio este mierocles por la noche otro de los batacazos de la Copa Argentina al eliminar en la definición por penales por 5-4 a Estudiantes de La Plata, luego de terminar 1 a 1 los noventa minutos reglamentarios del partido que disputaron en cancha de Lanús, por los 32avos. de final. La histórica derrota provocó la renuncia del entrenador, Gabriel Milito. Lo confirmó el mánager del equipo platense, Agustín Alayes. Agustín Alayes: "Gabriel Milito tomó la decisión de dar un paso al costado y no continuará siendo el director técnico del plantel profesional" pic.twitter.com/7UAdY4wvcJ — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 5, 2020 Federico González, a los 32 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el Pincha, en tanto, Agustín Faillace, a los 41 del mismo período, niveló las acciones para el conjunto de César Monasterio. Federico González, a los 32 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el Pincha, en tanto, Agustín Faillace, a los 41 del mismo período, niveló las acciones para el conjunto de César Monasterio. ¡LO ERRÓ MASCHERANO! ¡PASÓ LAFERRERE! #EstudiantesLP quedó eliminado por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y caer desde los doce pasos. pic.twitter.com/tY5d5cWC7b — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2020 En la serie definitoria, para el conjunto vencedor convirtieron Lucas Scarnatto, Santiago López, Néstor Pintos, José Luis Barreal y Oscar Acuña, en tanto, el arquero "Pincha" Mariano Andújar le desvió el remate a Franco Benítez. En la serie definitoria, para el conjunto vencedor convirtieron Lucas Scarnatto, Santiago López, Néstor Pintos, José Luis Barreal y Oscar Acuña, en tanto, el arquero "Pincha" Mariano Andújar le desvió el remate a Franco Benítez. Para Estudiantes convirtieron Jonathan Schunke, Nahuel Estévez, Mauro Díaz y Diego García, mientras que el guardameta de Laferrere Lisandro Mitre le atajó el disparo a Mateo Retegui y Javier Mascherano desvió el suyo. El conjunto de La Matanza enfrentará en la próxima ronda al vencedor del partido que juegan a continuación Central Córdoba de Santiago del Estero, subcampeón de la pasada edición, y San Telmo. Fuente: NA Próximo >