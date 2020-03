Con suplentes, River la pasó mal en la altura de Quito: perdió 3-0 ante Liga en su debut en la Copa Libertadores

Tweet El local hizo pesar la experiencia y la adaptación a la geografía: se impuso con los goles de Franklin Guerra, Martínez Borja y Junior Sornoza, de penal. Fue expulsado Enrique Bologna. Mirá en vídeo lo mejor del partido El local hizo pesar la experiencia y la adaptación a la geografía: se impuso con los goles de Franklin Guerra, Martínez Borja y Junior Sornoza, de penal. Fue expulsado Enrique Bologna. Tras acceder a la final en las últimas dos ediciones del torneo, River padeció su debut en la Copa Libertadores 2020: perdió 3-0 ante Liga en los 2.850 metros de altura de Quito. Con mayoría de suplentes, dado que priorizó la definición de la Superliga (el sábado visitará a Atlético Tucumán, con el objetivo de quedarse con la corona del certamen local, que pelea con Boca), fue superado por la jerarquía y la adaptación a la geografía del dueño de casa. Franklin Guerra, Martínez Borja y Junior Sornoza, de penal, convirtieron para Liga, que pudo haber ganado por una mayor ventaja y no pisó el acelerador luego de quedar con un hombre de más por la expulsión de Bologna. La alineación alternativa de River, con apenas un titular (Robert Rojas), intentó bajarle el ritmo a Liga apuntando a tener la pelota. Y cuando la presión la superó, buscó en largo al Oso Pratto. Sin embargo, el local, con dinámica y aplomo en la altura, comenzó a atacar por las bandas, de a ratos martillando más del lado donde marcó el juvenil Paredes. A los 13 minutos, Cristian Ferreira apostó a su pegada desde larga distancia y le movió el travesaño a Gabbarini. Pero a los 15, con un anticipo en el primer palo de Franklin Guerra tras un córner perfectamente ejecutado, el local se puso en ventaja. A partir de la diferencia, Liga continuó hostigando al Millonario con movilidad (interesante Sornoza) y centros cruzados que incomodaron al fondo visitante. River intentó salir un poco más soltando a Carrascal, pero el hecho de adelantarse abrió huecos. Y el dominio del dueño de casa se tradujo en el 2-0 a los 36 minutos, cuando Ayala llegó al fondo por el carril derecho, lanzó el centro, y el tanque Cristian Martínez Borja conectó a la red. Salió algo más decidido River a la segunda parte. En la búsqueda del descuento, dos veces Julián Álvarez estuvo cerca de gritar; primero, con un remate que desvió el arquero Gabbarini y dio en el palo. Luego, tras una peinada de Pratto que el atacante de la Selección Sub 23 no llegó a conectar de lleno. Inmediatamente, Liga volvió a hacer pesar su potencia en el juego aéreo. Guerra forzó a una intervención de Bologna tras un cabezazo y Martínez Borja perdió una chance inmejorable al tirar por encima del larguero un balón que le quedó a merced dentro del área chica. A 20 minutos del final, otro contratiempo para la Banda: Enrique Bologna fue expulsado por cortar un ataque con los guantes fuera del área. Y tres minutos después, tras el tiro libre, el colombiano Andrés Rojas sancionó penal por una supuesta mano de Zuculini (que no amplía el volumen de su cuerpo). Junior Sornoza superó al ingresado Lux y firmó el 3-0. Liga no acosó a River sobre el final. Biscay se permitió los ingresos de los juveniles Federico Girotti y Enzo Fernández, pero el telón fue bajando lentamente. El Millonario cayó merecidamente, más allá de que contó con algunas chances para matizar el tropiezo. El sábado, en Tucumán, tendrá la chance de borrar rápidamente el mal paso en Ecuador. Y a partir del miércoles 11, cuando reciba a Binacional, deberá comenzar a remontar la cuesta para no perder terreno en el Grupo D de la Copa Libertadores. Formaciones Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Luis Ayala; Antonio Valencia, Lucas Villarruel, Marcos Caicedo, José Quintero; Júnior Sornoza y Cristian Martínez. DT: Pablo Repetto. River: Enrique Bologna; Franco Paredes, Bruno Zuculini, Robert Rojas, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Lucas Pratto. DT: Matías Biscay Próximo >