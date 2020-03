Tweet En la última parte de su discurso anual el Intendente Reynoso se refirió a los pueblos del Distrito; lo realizado y lo que desde la Gestión se piensa realizar en 2020. Obras en los pueblos, área de Salud donde habló del Banco de Drogas sobre todo para pacientes oncológicos, atención en el Hospital y el presupuesto municipal. En la última parte de su discurso anual el Intendente Reynoso se refirió a los pueblos del Distrito; lo realizado y lo que desde la Gestión se piensa realizar en 2020. Obras en los pueblos, área de Salud donde habló del Banco de Drogas sobre todo para pacientes oncológicos, atención en el Hospital y el presupuesto municipal. LA ULTIMA PARTE DEL DISCURSO En la localidad de González Moreno durante el año 2019 se ejecutaron las siguientes obras: Proyectos “Remodelación de la Plaza de las Madres” y “Ampliación del Hogar de Abuelos” Presupuesto Participativo 2018. Terminación e inauguración del edificio del Jardín Maternal “Edgard Pichín Moreno”, obra realizada con el Fondo Educativo 2017. Primera etapa del Taller Protegido, el cual se reubicará en las instalaciones de la Delegación Municipal, continuando la obra en el corriente año. Remodelación del núcleo sanitario, arreglo de cubierta, cambio de carpinterías exteriores, colocación de instalación eléctrica LED y diseño de cartelería del Jardín de Infantes N°903. Se ejecutaron 16 frentes de cordón cuneta, alcanzando un total 1920 metros lineales. Intervención en la Escuela Primaria 15 y el JIRIMM Nº7 de Valentín Gómez que incluyó la refacción de la cocina a nueva y trabajos de pintura interior y exterior del edificio. Durante el 2020 se realizará la segunda etapa del Taller Protegido y la concreción de la Escuela de Idiomas en el mismo edificio. Construcción de un invernadero Productivo social. Mejorado sobre la calle Uruguay entre Sarmiento y Moreno En la localidad de Fortín Olavarría en el año 2019 se llevó a cabo el recupero y la remodelación integral del edificio de la Delegación Municipal. Se encuentra próximo a inaugurar el Playón Deportivo, que funcionará como S.U.M. de Educación Física y Deportes para todos los colegios de la localidad, ya que actualmente no se dispone de instalaciones necesarias para dicha tarea en ninguna institución. Se ejecutaron 8 frentes de cordón cuneta, alcanzando un total de 152 frentes en el cuadrante del ejido urbano. Previendo para el corriente año la ejecución de 6 frentes más y el mejorado. Se realizó la intervención de la Escuela Primaria 11 y el JIRIMM Nº1 que incluyó la refacción de la cocina a nueva, refacción de baños y trabajos de pintura y electricidad. Para el año 2020 se han proyectado mejoras en el edificio del Jardín Maternal y la obra de ampliación de 2 aulas para la Escuela Secundaria 6 y la ampliación del Hogar de Abuelos. Construcción de una senda saludable en el Acceso Principal. Creación de se de la Escuela de Idiomas Municipal. Concreción del proyecto de la Playa Municipal de Estacionamiento de Camiones. Proyección para la culminación en etapas de la Residencia para mujeres y varones de la Escuela Agraria. Creación de una Fábrica de briquetas y sala de Extracción de Miel Comunitaria. Concreción de la obra del Centro Cívico en el edificio de la Delegación, previo traslado de la Residencia Estudiantil de la Escuela Agraria. Refacción de la antigua Subdelegación de Sundblad para convertirla en la Biblioteca Municipal en honor a la reciente denominación como de Tierra de Escritores En Sansinena durante el año 2019 se concretaron las siguientes obras: Culminación Proyecto “Refacción de los techos de la Unidad Sanitaria de Sansinena” y “Sanitarios de Sansinena Fútbol Club”, Presupuesto Participativo 2018. Cerramiento del S.U.M de la Escuela 7. Obra que brindó la posibilidad de que la localidad cuente con un Polideportivo y con las instalaciones necesarias para realizar diferentes actividades deportivas. Construcción y entrega de 7 viviendas con una superficie de 55 mts2. Para el año 2020 se prevé con el acuerdo de los vecinos de la localidad, concretar la obra de remodelación de la Plaza Principal San Martín. Construir la Planta de Tratamiento de Residuos, logrando de esta manera que todas las localidades del Distrito cuente con su planta de tratamiento de residuos. Recuperación del Galpón Ferroviario para convertirlo en Fábrica de paños de limpieza y Ladrillos Ecológicos, la que tendrá una significativa importancia para la generación de futuras fuentes de trabajo en la localidad. Construcción del núcleo de sanitarios en la Pileta Municipal. Mejorado en las calles donde durante el período 2016 / 2019 se realizó Cordón Cuenta. En el presente año se llevó a cabo la puesta en valor de la Escuela Primaria 16 de Condarco inaugurada en el día de hoy. Contando ya con los resultados de los ensayos de laboratorio con respecto a la utilización de riego con desgomado de Soja, en los que arroja resultados positivos con respecto a que favorece la impermeabilización y evita la erosión de la superficie de rodado, se llevará a cabo la aplicación en el camino real hacia esta localidad. En la localidad de Roosevelt durante el año 2019 se concretaron las siguientes obras: Proyectos “Hogar de abuelos” y “Remodelación del Albergue de la Escuela Primaria 3 y Escuela Secundaria 8”, del Presupuesto Participativo 2018. Remodelación y compra de equipamiento para el Playón Deportivo Municipal. Obra que beneficia no solo a las instituciones educativas sino también a la comunidad de Roosevelt en general. Durante el año en curso se llevará a cabo la segunda etapa de la obra de la Residencia Estudiantil. Se iniciará la obra destinada a la Producción de Cerdos y Matadero y realizaremos el proyecto para instalar la Planta de Osmosis Inversa, obra que permitirá en un futuro el acceso al agua potable. También se ha previsto la ampliación de la Casa de la Cultura y la iluminación del paseo saludable. En la localidad de Mira Pampa se ampliará el alumbrado público. Es preciso avanzar en ámbitos como la implementación de un Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria de la Salud, que contemple el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental. Porque para mejorar el nivel de salud de la población o racionalizar el gasto sanitario, es necesario potenciar y mejorar la atención primaria, dotarla de recursos y equipamiento suficiente, mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y gestionarla de acuerdo a criterios de calidad destinados a una población más saludable. En este mismo sentido continuaremos garantizando los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados y mediante la facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos. La atención de la salud de la población y los servicios con los que cuenta el Hospital Municipal de Rivadavia son una permanente prioridad para este gobierno. Para ello se han determinado políticas claras y precisas, como la prevención y atención primaria de la salud y continuar con las prestaciones en las especialidades de clínica médica, pediatría, oftalmología, fonoaudiología, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, urología, nefrología, diabetología, neurología, cardiología, cardiología infantil, cirugía, gastroenterología, fisiatría, kinesiología, odontología, oncología, hematología, laboratorio, diagnóstico por imágenes y traumatología, sumando este año el servicio de dermatología. Un importante logro que hoy debo anunciar es que ya contamos con la Habilitación de nuestro propio Banco de Drogas que permitirá agilizar los pedidos de medicamentos para tratamientos de alta complejidad y oncológicos, en pacientes que carecen de cobertura médica dejando de depender de esta manera del Banco Regional de Drogas de Trenque Lauquen. En cuanto a los recursos humanos pondremos el énfasis en la realización de capacitaciones y protocolización para todos los servicios. Para mejorar la atención de los pacientes que concurren a nuestro Hospital el horario en Consultorios Externos seguirá siendo desde las 7 hs. hasta las 18 hs. de Lunes a Viernes logrando así descomprimir el servicio de Guardia para que este cumpla con la atención de urgencias y emergencias. El Servicio de Cardiología ha incorporado la realización de Ergometría durante 2019. Siendo un objetivo para el año 2020 incorporar la realización de Holter, como herramienta más específica para el diagnóstico de patologías cardiovasculares. Se ampliaron las terminales del sistema informático y a través de la tecnología y los sistemas de apoyo que tiene el Hospital se logró digitalizar las tomografías, mamografías y radiografías. Que nos acerca al objetivo de las historias clínicas totalmente digitalizadas. En momentos de una macroeconomía con grandes dificultades es esencial para los gobiernos locales, combinar cohesión social con equilibrio presupuestario. Sentar las bases de un presupuesto de asistencia a quienes más necesitan del acompañamiento para satisfacer sus necesidades básicas, sin dejar de mirar un desarrollo orientado al cambio tecnológico; y aprovechar las oportunidades de la transición hacia una economía verde, exigen más evaluación de las políticas y más control del gasto público. Durante el año 2019 se puso en práctica el convenio de adhesión a la plataforma de auto emisión de guías de tránsito de hacienda firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia, a efectos de la emisión del Documento Único de Traslado Animal (DUT), obteniendo una buena respuesta por parte de los contribuyentes. Pondremos en marcha un programa de Regularización de deudas por Tasas y/u obras de infraestructura. Priorizando siempre la voluntad de pago de.aquellos vecinos que quieren resolver situación tributaria. Se logró una importante adhesión a la emisión de recibos vía on-line para la Tasa Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, la que estimamos aumentará aún más en el presente año, haciéndose extensiva a las Tasas por Servicios Públicos Urbanos y Patentes de Automotores Municipalizados. Hemos creado el Programa Municipal “Vamos a tu Barrio”, mediante el cual nos acercaremos a cada vecino del distrito para asesorar e informar sobre su situación tributaria, las facilidades de pago disponibles y que, de a poco, cada rivadaviense tome conciencia de lo fundamental que resulta que cada uno cumpla con sus obligaciones impositivas. Ya está en funcionamiento el nuevo Portal de Compras; facilitando y agilizando el proceso de compras. De ésta manera, en forma online, el proveedor puede ver y descargar las órdenes de compra, realizar seguimientos de trámites; visualizar el detalle de pago. Con el préstamo obtenido ante el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires por un monto de $6.368.188,00, se adquirieron durante el 2019 un Minibus Sprinter 515 para América y una Retro Pala Cargadora para Fortín Olavarría. Se adquirieron con fondos municipales dos camiones 0 Km c/caja volcadora para el servicio vial y una Retro Pala Cargadora para la localidad de Sansinena. Se trabajó con las terminales de Provincia Net, en las localidades de Roosevelt, Sansinena y González Moreno, beneficiando a los vecinos para poder realizar trámites que las entidades bancarias no prestan. La situación económica - financiera al cierre del ejercicio 2019 muestra un déficit de $18.601.214,72, siendo el superávit acumulado de ejercicios anteriores de $56.341.918,34 lo que arroja un resultado final del ejercicio de $37.837.764,76 de superávit. La deuda consolidada al 31/12/2019 asciende a $13.273.549,30, lo que representa un 1.42% del presupuesto total 2019. No se transfirió deuda flotante para el ejercicio 2020, cumpliendo con el pago a término de nuestros proveedores y manteniendo al día el servicio de la deuda. El esfuerzo de gestión por cumplir con los compromisos asumidos sin perder de vista el equilibrio financiero y económico de las cuentas municipales, es un punto alto de esta administración y lo vamos a seguir protegiendo para el bien de todos los rivadavienses. En cuanto a la Política Salarial 2019, se otorgaron incrementos salariales de un 15% en Enero, un 12% en Julio y un 10% en Octubre, lo que hace un total de 41,61% al 31/12/2019. Un año más queda de manifiesto que para esta gestión el bienestar de nuestros empleados es prioritario. Para el año 2020, en el marco de la Comisión Tripartita se acordó una recomposición y aumento salarial del 10% a partir del 1º de Enero de 2020, que totaliza un incremento de 55.85% por encima de la inflación del 2019 que fue de un 53.95%. Asumiendo el compromiso que una vez aprobado el Presupuesto Provincial, si los montos de coparticipación son mayores a los informados con carácter orientativos, se volverá convocar a Comisión Tripartita para ajustar dicho porcentaje de aumento salarial. Cuando se elaboran Políticas Públicas, pensamos en qué queremos y cómo vamos a lograrlo a través de intervención estatal. Es un proceso que requiere mucho compromiso y conocimiento del problema público así como una gran capacidad para decidir qué hacer y qué no; las Políticas Públicas están guiadas por los valores que los gobiernos y los ciudadanos comparten entre ellos, ya que si una Política Pública no está ajustada a esos valores comunes, no puede ser aplicada. Nuestra tarea es entonces, “gestionar” para ejecutar los acuerdos entre los vecinos y los actores políticos; debemos impulsar ideas innovadoras para lograr una administración cada vez más eficiente y equitativa. Pensando en los que menos tienen pero sobre todo apostando al debate político como herramienta principal de resolución de problemas. Tenemos la obligación y la responsabilidad, todos los actores políticos, de poner el hombro para reconstruir la cohesión social dañada durante más de una década en nuestro País. Si queremos comenzar a trabajar en ese sentido, partamos ya de esta premisa, mantengamos el diálogo honesto, amparados por la seguridad que otorga la ley. Nos urgen los grandes retos de nuestro tiempo, que seguramente impactarán en lo local: Como la transición ecológica y la evolución digital, el debate y el desafío del desarrollo, alcanzando la plena igualdad y una mayor justicia social que nos haga sentir a todos integrantes de esta misma comunidad. Parafraseando a modo de homenaje al maestro Mario Bunge, recientemente fallecido, quien afirmaba que los argentinos estamos obsesionados por el pasado…, la gente se pelea más por el pasado que por el futuro…, ¡hay que pelear por el futuro no por el pasado!, es por ello que les propongo un trabajo mancomunado con una visión superadora, aprovechando las oportunidades disponibles, que redunde en beneficio de todos los habitantes de este Distrito. 