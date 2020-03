Entrega de tierras fiscales, construcción de viviendas y agua potable: el plan del Gobierno para reactivar la obra pública

Tweet El Presidente encomendó a sus ministros a movilizar un plan de acción inmediato para potenciar las obras en las provincias y municipios; se prevé la entrega de tierras del Estado para construir casas y darle prioridad a las obras para atender la emergencia; es el esquema previsto en paralelo a las negociaciones con el FMI El Presidente encomendó a sus ministros a movilizar un plan de acción inmediato para potenciar las obras en las provincias y municipios; se prevé la entrega de tierras del Estado para construir casas y darle prioridad a las obras para atender la emergencia; es el esquema previsto en paralelo a las negociaciones con el FMI Por Martín Dinatale El presidente Alberto Fernández está convencido de que la reactivación de la economía y el empleo en la Argentina deberá empezar en lo inmediato con un plan de obra pública, la inyección de créditos inmobibliarios a baja tasa y la entrega de tierras fiscales para la construcción de viviendas. Todo esto empezó a rodar en estos días y se potenciará desde la semana entrante. “No podemos quedarnos en la eterna discusión de la negociación de la deuda y esperar que nos coman lo agoreros de siempre. Hay que arrancar cuanto antes con la obra pública, la entrega de viviendas y la red de agua potable para salir de la crisis”, dijo a Infobae un encumbrado funcionario del primer piso de la Casa Rosada. La frase engloba toda una estrategia de gestión que diseñó el Presidente y ya se empezó a mover: esto es, avanzar con la obra pública en paralelo al destino que tengan las negociaciones con el FMI por la deuda. El ambicioso programa de reactivación de la obra pública contiene al menos tres ejes de acción para lo inmediato según revelaron varios funcionarios involucrados desde diferentes áreas en el tema: La entrega de tierras fiscales. Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se empezó a hacer un relevamiento en todo el país de las tierras fiscales que estaría en condiciones de ceder el Gobierno para la construcción de viviendas populares. Se trata de un programa que apunta a reactivar la obra pública con financiamiento público y privado. Pero también ello se fomentará con acuerdos desarrollados entre el Estado nacional, las provincias y los municipios. No se sabe aún la cantidad de tierras en condiciones de ceder que tiene el estado en todo el país. El esquema de relevamiento de tierras fiscales comenzó hace dos semanas cuando el presidente Fernández ordenó revisar las cesión de tierras que hizo Mauricio Macri en sus últimos días de gobierno a la Ciudad por un valor aproximado de 16.000 millones de pesos. Este tema está aún bajo una pulseada de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires ya que hay una causa judicial mediante por la transferencia de 100 inmuebles. Pero más allá de esto, la idea de la Casa Rosada es convocar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal junto con el AABE y los gobernadores para motorizar la la entrega de tierras nacionales con la idea de construir exclusivamente viviendas. La Ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa está detrás del armado legal de todo este proyecto y las formas de financiamiento de los planes de vivienda en tierras fiscales. Malena Galmarini desde Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) junto con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis impulsan un amplio plan de obras de agua potable. Plan de Agua y Cloaca. Se trata del programa que lleva adelante Malena Galmarini desde la presidencia de AYSA y que apunta a fomentar modelos de gestión para llevar los servicios de agua potable y cloacas a las áreas más vulnerables. Se proyectan desde allí 876 obras para 1.435.232 beneficiarios. Desde el Gobierno creen que con los créditos vigentes del BID y el Banco Mundial se puede agilizar rápidamente este plan de tendidos agua potable y red de cloacas que la vez darían empleo asociaciones autónomas de cooperativas de trabajo en coordinación con los municipios. Obra pública en marcha. La semana que viene el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y la ministra Bielsa viajarán a Tucumán con para inaugurar 117 viviendas en las afueras de San Miguel. Luego le seguirá una seguidilla de inauguración de obras en el municipio bonaerense de Merlo y después en Santa Fe. En estos casos, son obras que venían del gobierno de Mauricio Macri pero que estaban paralizadas. “Hay muchos barrios bonaerenses donde los complejos de vivienda están casi terminados y faltan detalles que no se hicieron y las obras quedaron paralizadas”, dijo a Infobae un allegado al Presidente. Desde el ministerio de Katopodis prevén darle empuje a la obra pública con los programas de créditos de la CAF por 2.400 millones de créditos globales que anunció esta semana el Presidente en la quinta de Olivos junto con el gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) y Gerardo Morales (Jujuy). La prioridad de Katopodis en estos momentos será reactivar la obra pública pero al mismo tiempo priorizar la emergencia de situaciones de pobreza que vive gran parte de la población. De esta manera, se busca potenciar las obras de saneamiento de agua, los acueductos y rutas necesarias para la economía de algunos pueblos. Con todo ello, el Gobierno cree que cierra la ecuación de “respuesta a la emergencia, reactivación de la economía y generación de empleo”. Claro que el margen presupuestario es acotado y los niveles de endeudamiento también. 