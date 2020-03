Los estudiantes de Rivadavia tendrán un micro en Semana Santa para volver a sus hogares

Tweet La Comisión Directiva de la C.E.P.Ri. contrató un micro con capacidad para 55 pasajeros, para viajar a la ciudad de América (entrando también a Fortín Olavarría) en la fecha correspondiente a Semana Santa. La Comisión Directiva de la C.E.P.Ri. contrató un micro con capacidad para 55 pasajeros, para viajar a la ciudad de América (entrando también a Fortín Olavarría) en la fecha correspondiente a Semana Santa. A TENER EN CUENTA: •IDA: el micro saldrá el día MIÉRCOLES 8 de abril a las 22:00hs. desde las instalaciones de la C.E.P.Ri (calle 55 e/ 6 y 7). •VUELTA: saldrá el día DOMINGO 12 entre las 21hs y 21:30hs y lugar a confirmar. •La venta de pasajes será hasta el día VIERNES 3 de abril. •NO SE RESERVAN PASAJES. •El pasaje completo costará $2200, es decir, $1100 ida y $1100 vuelta. •El pasaje se vende COMPLETO, en caso que la persona interesada necesite solo uno (el de ida o el de vuelta), ella misma deberá encargarse de encontrar a alguien que necesite la otra mitad. Una vez arreglado, nos avisan para pasar los datos de la otra persona al seguro. •Una vez pagado el pasaje no se devuelve la plata del mismo, en este caso quien lo haya comprado lo puede revender informándonos lo realizado. •Podrán viajar rivadavienses que residan en La Plata y Buenos Aires, el micro no pasa por Bs As, por lo que a aquellas personas que se acerquen de dicha cuidad les pedimos que se comprometan a llegar a horario. •Los pasajes solo se retiraran en la C.E.P.Ri desde el 3 de marzo. •Para su compra comunicarse con los contactos adjuntos. Facebook Cepri Rivadavia Instagram: c.e.p.ri Milagro Moralejo: 2392-635886 Jonathan Vargas: 2392-541320 < Prev Próximo >