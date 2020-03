Tweet Ante sucesos no del todo felices ocurridos en años anteriores, entre los que se pueden destacar destrozos en los establecimientos escolares y hasta peleas entre alumnos y alumnas de diferentes escuelas, Educación bonaerense envió a las instituciones una guía con propuestas sobre el Ultimo Primer Día. Ante sucesos no del todo felices ocurridos en años anteriores, entre los que se pueden destacar destrozos en los establecimientos escolares y hasta peleas entre alumnos y alumnas de diferentes escuelas, Educación bonaerense envió a las instituciones una guía con propuestas sobre el Ultimo Primer Día. En el escrito se resalta entre otras cuestiones “el derecho de cuidar y ser cuidado”, y además se reflexiona sobre las “diversas modalidades de festejo” y convoca a las familias a “acompañar el ingreso” de los y las jóvenes. También orienta a las instituciones en la elaboración de propuestas pedagógicas. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires elaboró un documento dedicado al primer día de clases de los estudiantes del último año de las escuelas secundarias, que desde hace un tiempo incluye un festejo colectivo de los y las jóvenes. En dicho documento, se hace hincapié en “las diversas modalidades de festejos” y la importancia de abordarlas “desde una política de cuidado, constituyéndose en una oportunidad más para seguir enseñando y aprendiendo prácticas democráticas de convivencia”, tal es uno de los propósitos del Nivel Secundario, según establece la normativa oficial. En la circular se orienta a las instituciones educativas en la “elaboración de propuestas pedagógicas para el recibimiento de las y los estudiantes del último año”, marcando las herramientas para que los diversos actores institucionales (directivos, equipos de orientación escolar, centros de estudiantes, equipos de convivencia, cuerpo docente, auxiliares y familiares) puedan generar “acciones anticipatorias” y lograr así desde un “enfoque de derechos” la “noción de cuidado para todas y todos las y los ciudadanos/as en el ámbito escolar”. “Desde un enfoque de derechos, la noción de cuidado implica que todas las y los ciudadanas/os tienen derecho tanto a cuidar como a ser cuidadas/os en el marco escolar”, continúa la misiva oficial. Sobre el ingreso a los establecimientos educativos, la autoridad escolar explica que, “es importante que sean bienvenidas/os, recibidas/os y esperadas/os por la institución educativa. Por eso es preciso generar una red de comunicación para que las/os adultas/os responsables acompañen el ingreso, garantizando su cuidado”. La DGCyE destaca también la importancia de trabajar, a lo largo del año, “propuestas recreativas, haciendo partícipes a los y las estudiantes de todos los años, especialmente a los próximos a egresar” para los siguientes inicios de ciclo lectivo. Cómo así también la articulación entre la escuela, la familia y los centros de estudiantes. Además, desde el escrito se destaca la necesidad de pensar y crear “espacios para el desarrollo de actividades recreativas y artísticas, momentos festivos con música, disfraces” y agrega la importancia del “cuidado de los espacios escolares”. DEFENSORIA DEL PUEBLO También la Defensoría del Pueblo lanzó una guía de concientización sobre el Último Primer Día (UPD), la cual está enmarcada en la campaña iniciada hace dos años por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. Proponen que, en las escuelas, se trabaje el UPD como un hecho pedagógico y se desarrollen estrategias para que los padres y la comunidad educativa problematicen la asociación entre consumo excesivo de alcohol y diversión. La guía incluye una serie de recomendaciones y pautas que sirvan de puntapié inicial para que se hable sobre el Último Primer Día en el seno del núcleo familiar y en las escuelas. Este año, en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, el UPD comenzará en las últimas horas del domingo 8 de marzo. Se trata de un ritual, instalado en los últimos años, entre las y los adolescentes que inician su último año de secundaria. La principal preocupación radica en que la celebración está atravesada centralmente por el consumo excesivo de alcohol. "Esta guía busca ser un aporte para que exista una campaña nacional y provincial de prevención, que no solo abarque el Último Primer Día, sino también a todo lo que implican las causas y consecuencias del consumo excesivo de alcohol por parte de jóvenes. Creemos que el UPD debe trabajarse durante todo el año con propuestas y metodologías que estén en la planificación anual de las instituciones escolares. Además, debería formar parte de los acuerdos institucionales de convivencia, de modo que se reafirme la responsabilidad colectiva en torno a las prácticas de cuidado para este día", explicó Martello. El Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que las medidas que se adopten desde la escuela no deben ser únicamente prohibitivas o sancionatorias: "Los chicos y las chicas deben ser parte de la mesa de dialogo. Deben ser escuchados y aconsejados. Entre todos y todas debemos construir nuevos sentidos. Lo peor que podemos hacer es dejarlos solos. Por ello también debemos intentar que haya un cuidado entre pares durante este tipo de celebraciones” Martello concluyó que, a diferencia de lo que ocurría hace dos años cuando el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría comenzó con la campaña, existe ahora un rol más activo de Estado sobre la prevención: “Desde la Sedronar, se ha elaborado un documento destinado a padres y educadores. Las distintas áreas del Estado deben trabajar de forma articulada”. A nivel internacional, en el año 2015, junto con otros 192 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Argentina se comprometió a trabajar para lograr 17 objetivos mundiales (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Una de las metas descriptas en el objetivo 3 es “Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”. Jóvenes y consumo de alcohol El año pasado, desde el Observatorio de Adicciones se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada en escuelas de gestión pública y privada del Gran La Plata -abarcó a 632 niños, niñas y adolescentes- que arrojó como resultado que casi el 70% de los niños de 12 a 14 años manifestaron haber consumido alcohol alguna vez. Cuando la edad de la muestra se extiende a 17 años, la respuesta afirmativa de consumo llegó al 88,2%. Además, 1 de cada 10 NNyA afirmó que consume alcohol a diario y/o entre semana, y más del 25% dijo que consume durante los fines de semana. Asimismo, 1 de cada 5 consultados manifestó beber 5 o más tragos en una misma ocasión. Este volumen los ubica dentro del patrón “Binge Drinking” o “Consumo Episódico Excesivo de Alcohol”. A través de la aplicación del Test de Crafft, el 42% de la población estudiada manifiesta haber manejado en estado de ebriedad o haber viajado en un automóvil conducido por alguien que había consumido alcohol o drogas ilegales. Este dato adquiere particular relevancia en un país como Argentina donde, según las estadísticas oficiales, los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte en menores de 25 años.