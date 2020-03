Si Boca es campeón lo premian, pero si gana River no

Tweet La decisión de la Superliga es que el ganador del torneo sea coronado de local y por eso este sábado la premiación puede ser sólo en la Bombonera. Y en caso de que el título sea para el Millonario se le entregará en la primera fecha de la Copa Superliga en el Monumental... Conocé acá los detalles. La decisión de la Superliga es que el ganador del torneo sea coronado de local y por eso este sábado la premiación puede ser sólo en la Bombonera. Y en caso de que el título sea para el Millonario se le entregará en la primera fecha de la Copa Superliga en el Monumental... Este sábado se dará un situación muy particular en la definición del campeonato. Y no solamente porque son Boca y River los que se disputan el título, sino porque además los dos tienen muchas chances de ser campeón, motivo que lleva a pensar en la premiación de los equipos. ¿Habrá una copa en Tucumán y otra en la Bombonera? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué es lo que está pactado? Te contamos los detalles... El espíritu de la Superliga es que el campeón sea premiado ante su gente para que pueda celebrar en condición de local, motivo por el que el trofeo va a estar este sábado esperando en las oficinas de la Superliga, en Puerto Madero, mientras se disputan los dos partidos (comienzan a las 21.10). Ahora bien, ¿qué pasa si Boca es campeón? Se lleva la copa de inmediato a la Bombonera, ya que además las distancias son muy cortas y como mucho pueden tardar 10 minutos en llegar. ¿Qué pasa si River es el ganador del campeonato? En ese caso, los de Marcelo Gallardo​ serán coronados en la primera fecha de la Copa Superliga el finde del 14 de marzo, y justamente contra Atlético Tucumán, mismo rival con el que ahora definirá su suerte en el torneo. Y esto es factible, obvio, porque el calendario le permite a la organización tomarse unos días más para la premiación... Obviamente que esta situación toma mucha más dimensión porque se trata de Boca y de River, y fundamentalmente porque hasta ahora no se había dado así. Por lo menos en las últimas tres ediciones de la Superliga. En el bicampeonato (2017 y 2018) que obtuvo el Xeneize, el equipo de Guillermo Barros Schelotto desfiló y desde varias fechas antes dejó de tener un competidor directo por el título. Sin embargo, el día del empate 2-2 con Gimnasia que lo coronó campeón se le entregó en el Bosque porque era la última fecha de ese campeonato y no volvía a jugar de local. Distinto fue el caso de Racing, que fue campeón en 2019 en la cancha de Tigre, pero la coronación se dio a la fecha siguiente vs. Defensa en el Cilindro. Claro está que de haber una premiación este sábado será únicamente en la Bombonera. Pero por supuesto, eso no quiere decir que en la cancha de Boca habrá dirigentes de la Superliga o que ya estará todo dado y listo para la coronación. No, todo irá dependiendo cómo se van dando los resultados. Y de hecho, de toda esta secuencia ya está al tanto la dirigencia de River​... Próximo >