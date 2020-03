La Provincia no descontará el día a las mujeres que adhieran al paro del lunes

Tweet Lo adelantó Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó al gobierno de María Eugenia Vidal. Lo adelantó Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó al gobierno de María Eugenia Vidal. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció esta tarde que no descontará el día a las mujeres que adhieran al paro convocado para este lunes, luego del Día Internacional de la Mujer. Lo hizo a través de Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, durante el anuncio de la implementación de licencias por violencia de género, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco. “Sabemos que hay ya convocatoria desde el movimiento de mujeres que han adherido al paro de mujeres. Nadie va a perseguirlas por esto y no le vamos a descontar los días como hizo la ex gobernadora Vidal”, anunció Díaz, eufórica, frente a un Salón Dorado colmado de pañuelos verdes. Lo cierto es que el paro nacional de mujeres no está institucionalizado, pero los colectivos feministas buscan implementarlo para visibilizar sus demandas, toda vez que el Día Internacional de la Mujer cae, este año, un domingo. Próximo >