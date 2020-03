Los adelantos de la cuarta temporada de “La Casa de Papel” dan pistas sobre lo que les pasará a los protagonistas

Tweet En dos videos publicados en la semana se muestra la tensión en la que viven los personajes de la serie española. Míralos en un adelanto exclusivo de Master News En dos videos publicados en la semana se muestra la tensión en la que viven los personajes de la serie española. La tercera temporada de “La Casa de Papel” finalizó de manera poco favorable para los atracadores de banco, ya que Nairobi está al borde de la muerte y Lisboa fue atrapada por la policía, aunque El Profesor piensa que está muerta a manos de ellos, lo que lo hace buscar la guerra en contra del sistema. Ahora, la más reciente temporada de “La Casa de Papel” está por llegar a Netflix, y esta vez parece ser que nada está bajo control y todo puede pasar. En un nuevo adelanto de la serie, mientras la inspectora Alicia Sierra habla ante una cámara, el Profesor interrumpe la transmisión para reclamar la verdad. “Este es un mensaje de la policía para el Profesor, su banda y para todos sus patéticos seguidores. Vuestras cuentan siguen intervenidas, estamos en total control de la situación”, dice la inspectora antes de ser abruptamente interrumpida. En la siguiente imagen aparece el Profesor dirigiéndose al público, refiriéndose a ellos como “la resistencia”. Ahí hace un recuento de las atrocidades que la policía ha hecho para acabar con ellos y les pide que no se dejen dominar por lo que el sistema tiene que decir. “Este es un mensaje para la resistencia. La policía ha comenzado una campaña de desprestigio contra nosotros; ellos, que han usado la violencia como única moneda. Que han secuestrado, torturado y acosado a muchos de los nuestros, que se han atrevido a usar a niños como cebo. Sólo les queda recurrir a la mentira, porque aunque nos han atacado con todo lo que tenían, no han conseguido nada. Así que no os dejéis engañar, queremos que se sepa la verdad. Por Nairobi. Por Lisboa. Por la verdad”, fueron las contundentes palabras que usó el líder de los atracadores para combatir las mentiras del sistema. Como parte de la campaña de promocionales por parte de la serie de Netflix, también crearon un video en el que la periodista Adela Micha entrevista a la inspectora Sierra y al Coronel Luis Tamayo. En este se pueden ver muchas pistas de lo que se avecina para el estreno. Esto debido a que Micha cuestiona a los policías acerca de una de las últimas escenas del final de temporada: cuando Tokio dispara una bazuca en contra de un tanque con el que la policía planeaba entrar al banco por la fuerza. “Estamos reforzando nuestras medidas, en breve nos pondremos en contacto con el interior del banco para calmar el ambiente”, dijo Tamayo. La comunicadora también les preguntó acerca del supuesto período de tregua de 48 horas que se les dio a los atracadores, dando a entender que ante las tensiones, la temporada comenzará con los policías tratando de hacer tiempo. “Queremos avanzar la negociación de una manera controlada, pero al mismo tiempo que suponga el menor riesgo posible para los rehenes”, explicó Tamayo, antes de ser interrumpido por Sierra. “Con tregua o sin tregua, da lo mismo. El pastorcillo y su rebaño están jodidos, este es el mensaje. Les ofrecimos un pasillo sanitario para atender a una de las atracadoras que estaba herida y dijeron que no. Están jugando a los médicos y les está saliendo mal”, increpó Sierra. A lo largo del “noticiero”, se muestran las imágenes de una tanqueta en llamas, mientras que también se muestra la tensión entre simpatizantes del movimiento de los enmascarados contra los policías, mostrando lo difícil será la situación. El estreno de la cuarta temporada será el 3 de abril de este año. En este se podrá ver el desenlace del asalto al Banco de España y lo que pasará con la banda de Tokio y Río. Próximo >