Antilohue, banda de Pop Rock de Rivadavienses

Federico Falcone y Guillermo De Prez (dos jóvenes de América) integran en Capital Federal la banda de Pop Rock "Antilohue" en una entrevista con Ricardo Novo nos cuentan como comenzaron a transitar el camino de la música , como se formó la banda y cuales son las expectativas a futuro. Federico Falcone y Guillermo De Prez (dos jóvenes de América) integran en Capital Federal la banda de Pop Rock "Antilohue" Antilohue "la verdad que yo estoy tocando desde que me vine a Buenos Aires a estudiar muy joven, hace unos tres años nos juntamos con Guille y tocamos juntos hace 2 años, el año pasado sacamos 3 singles, hemos grabado un disco entero y bueno el viernes próximo tenemos la primera fecha de presentación de año de un ciclo mensual de presentaciones y ahí vamos…" – comentó Federico agregando que – "Antilohue es una banda de Pop Rock, el rock no nos lo podemos sacar de encima, siempre va a estar, estamos muy identificados con el rock de los 80 en Argentina, estamos tratando de encontrar el sonido propio de la banda siempre buscando algo nuevo…, lo gracioso es que el nombre Antilohue es una palabra que no existe, así que resulta gracioso que hasta nosotros mismos la mencionamos de una manera distinta…" Integrantes "Es un quinteto integrado por Guille De Prez (Voz y guitarra acústica), yo (Federico Falcone) toco la guitarra eléctrica, otro guitarrista se llama Hernán Gabrieusin (de capital) el baterista en oriundo de San Telmo, Federico Fernández y tenemos un amigo de los pagos de Carlos Tejedor, en el bajo y que se llama Hernán Vitale…" – menciono Federico expresando sobre los lugares donde tocan que – "pos Cromañón se cerraron prácticamente el 95% de los lugares y hoy para hacerte conocido y tocar en algún lugar bueno tenes que pagar vos, a eso se le suma que aproximadamente en Buenos Aires hay 10 mil bandas, así que imagínate que el destacarse es un laburo arduo…, hemos tenido la suerte de hacer varios contactos y amistades que nos permiten poder tocar en lugares bastante estratégicos, donde comenzamos el año tocando es en un lugar nuevo y con muchas expectativas, pero bueno, hay que moverse mucho para laburar de esto aún que nosotros no nos podemos quejar…" Peleando por un sueño Por su parte Guillermo De Prez señalo que – "en principio estamos más que agradecidos a este medio por darnos la oportunidad de hacernos conocer, la verdad que no todos los medios abren las puertas de la misma manera así que para nosotros es muy valioso…, nosotros mientras tanto acá estamos ensayando, grabando y como siempre digo "peleando por un sueño" …, imagínate que yo comencé a amar la música tocando una guitarra a los 12 años en familia y como con Fede ya éramos vecinos, armábamos temas desde los 15 años, soy unos pocos años más grande que Fede y las vueltas de la vida nos volvió a unir y hace 4 años para un cumpleaños mío, allí me propuso volver, nos enganchamos, empezamos y con vista a llegar, no solo por hobbies, yo he estado en varias bandas y en este rubro pasa como en todos, siempre hay varios que hacen lo mismo que vos, lo importante es trabajar duro para trascender, después si llegas o no es cuestión del destino, pero vos diste lo mejor…, nosotros invertimos mucho dinero en lo que hacemos, todo es caro, pero bueno, esto es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que nos hace soñar, básicamente …" – aseguro Guillermo de Prez.