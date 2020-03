Twitter no aguantó la presión y finalmente sumará

Tweet El contenido efímero, aquel que dura tan sólo 24 horas en la red, comenzó a utilizarse en Snapchat y desde allí se contagió al resto de las plataformas. El contenido efímero, aquel que dura tan sólo 24 horas en la red, comenzó a utilizarse en Snapchat y desde allí se contagió al resto de las plataformas. Subir una foto o vídeo, acompañado de texto, y que solo dure 24 horas activo: esta es la base de las denominadas Stories o Historias. Casi todas las redes sociales han ido copiando este formato, también empresas como Google Y Netflix. Pero había una de ellas que se reusaba a utilizar este tipo de contenido en su aplicación, hasta hoy. Twitter se terminó rindiendo y los tweets con fecha de caducidad acaban de estrenarse, por el momento sólo en Brasil. Los nuevos “Fleets”, así decidió llamar la emprese a este contenido, se encuentra en pruebas, de momento solo en Brasil. El Director ejecutivo de Periscope, subió un tuit donde explica porqué decidieron sumar las historias a la aplicación Twitter. Every day, people come to Twitter to see what’s happening. One of the unique things about Twitter is that “what’s happening” is fueled by people sharing their thoughts openly, through Tweets. But sharing your thoughts publicly can be intimidating! Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020 Allí, los usuarios con Android o iOS pueden probar las excelencias de las Stories a lo Fleets, una manera de compartir contenido que no busca permanecer en el tiempo ya que se autodestruye. Allí, los usuarios con Android o iOS pueden probar las excelencias de las Stories a lo Fleets, una manera de compartir contenido que no busca permanecer en el tiempo ya que se autodestruye. Las Stories de Twitter aparecen como círculos justo debajo de la cabecera, como ocurre en Instagram. Para publicar un nuevo Fleet basta con pulsar sobre el primer icono, el que nos representa. Podemos adjuntar fotos y vídeo, también personalizar este contenido con dibujos a mano alzada o stickers. Una vez terminado el Fleet basta con darle al botón y ese tweet efímero se adjuntará a nuestra Historia; que podrá ser vista por nuestros seguidores. Los Fleets duran 24 horas, tiempo tras el cual irán desapareciendo. Próximo >