Aldo Vergara – “El vecino debe tomar precauciones de no tener reservorios en sus casas y descacharrar sus patios…”

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Rivadavia, Dr. Aldo Vergara, hablo en Master FM 102.1 sobre Dengue y Coronavirus . Cuales son los cuidados que debemos tener en el control de las dos enfermedades que hoy preocupan a los argentinos. Precauciones "El dengue es una enfermedad viral y la cuestión con esta es la forma de contagio, mediante un vector, la prevención es lo más importante en este sentido cuando los vectores son los único trasmisores (o sea los animales, en este caso el mosquito), para prevenir el Dengue tenemos que evitar el Aedes Aegictis que es el mosquito que la trasmite, que se reproduce en aguas limpias estancadas, por eso es fundamental nunca tener ningún tipo de reservorio en nuestras casas o en donde sea…, hoy hay Dengue en Córdoba, La Plata, en Rivadavia no tenemos casos autóctonos y por eso seguimos haciendo concientización y prevención para evitar males mayores…" – expreso Vergara agregando que – "más importante que la fumigación, es el descacharreo, porque se fumiga por las calles, no en los patios de los vecinos porque eso es propiedad privada, por eso la conciencia en ese sentido es del propio vecino en tomar precauciones de no tener reservorios en sus casas…" Coronavirus "El Coronavirus muto, es nuevo, no lo conocemos nosotros y el sistema tampoco, la epidemiologia va cambiando, en un virus que tiene poca letalidad, menos del 3%, pasa que si se infectan muchas personas ese porcentaje aumenta por el número de casos, obviamente que toda aquella persona que ya está padeciendo una patología es más propensa al contagio que es por via respiratoria y se está estudiando si puede ser también via digestiva, y también infecta a animales…" – menciono Vergara expresando sobre los cuidados que – "lavarse las manos es fundamental y lavarse bien las manos, no en forma superficial, sino lavar bien las manos hasta entre los dedos y debajo de las uñas, y ante un paciente que tiene fiebre, tos, le falta el aire, y todos aquellos síntomas que se manifiestan como una gripe, y que estuvo en contacto con una persona infectada con Coronavirus es quien debe consultar al médico…" – señalo el Dr. Aldo Vergara agregando que – "hasta ahora hay un solo caso en Argentina, en Buenos Aires y el paciente está internado y aislado estudiándose los contactos que mantuvo…" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA