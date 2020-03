La Provincia reglamentó la Licencia por Violencia de Género

Tweet La ley había sido votada en 2017, pero no se había implementado. La legislación responde a un reclamo de los sindicatos bonaerenses. ¿De qué se trata? ¿A quiénes comprende? La ley había sido votada en 2017, pero no se había implementado. La legislación responde a un reclamo de los sindicatos bonaerenses. ¿De qué se trata? ¿A quiénes comprende? El gobierno presentó la reglamentación de la Licencia por Violencia de Género, frente a representantes de los gremios de la Provincia de Buenos Aires en el salón dorado de la Gobernación. Esta Ley había sido aprobada en la Legislatura Bonaerense pero no se había reglamentado, a pesar de la exigencia de los sindicatos. Las únicas trabajadoras que podían acceder a la licencia eran las pertenecientes al área de educación por un acuerdo paritario, por lo que el reclamo del resto de los sectores seguía vigente. La Ley Nº 14.893 está destinada a las trabajadoras de la administración pública y se trata de una Licencia especial para las mujeres que sean víctimas de violencia. Quien la requiera debe presentar, personalmente o a través de un tercero, una certificación que acredite haber realizado la denuncia correspondiente, en un plazo de 5 días hábiles luego de que haya solicitado dicha licencia. Por su parte, la denuncia puede no ser solamente policial, si no “todo medio idóneo por el que se haya puesto en conocimiento de un organismo estatal competente”. Por otro lado el máximo de días que comprende la Licencia es de 35 días continuos o alternados. Próximo >