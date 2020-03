Rachas: la seguidilla que quiere estirar River y la barrera a romper por Boca

Tweet El Millonario nunca perdió con Atlético Tucumán en Primera División, mientras que el Xeneize no pudo ganar tres partidos en fila como local en el presente torneo. El Millonario nunca perdió con Atlético Tucumán en Primera División, mientras que el Xeneize no pudo ganar tres partidos en fila como local en el presente torneo. La apasionante definición de la Superliga entre River y Boca, este sábado desde las 21, llega con rachas a estirar o romper por cada uno de ellos. El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a Atlético Tucumán, un rival que le es favorable en los últimos tiempos, mientras que el equipo de Miguel Ángel Russo recibirá a Gimnasia más de un lustro después. El Millonario nunca perdió con el Decano en Primera División (ganó cuatro y empató dos), aunque el historial marca tropiezos en la Copa Superliga y la B Nacional. Como visitante, la última vez se impuso por 1-0 en marzo de 2019, un resultado que le basta para consagrarse campeón. Al mismo tiempo, lleva seis alegrías en fila en condición de visitante y buscará igualar las siete de 2017, cuando precisamente venció a los norteños. El Xeneize, a su vez, quiere dejar atrás la barrera de los dos triunfos en fila como local. En lo que va de la presente edición del campeonato, los de azul y oro pudieron sumar seis puntos seguidos en su casa en tres oportunidades y con el arco en cero, pero nunca encadenaron nueve unidades. Para levantar el trofeo necesitan sí o sí la victoria y que su clásico rival no gane. Próximo >