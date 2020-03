Kicillof le respondió al campo: “no entiendo el reclamo”

Tweet En conferencia de prensa el Gobernador se refirió a la medida de fuerza de los productores rurales y dijo que la provincia “necesita que el sector trabaje”. En conferencia de prensa el Gobernador se refirió a la medida de fuerza de los productores rurales y dijo que la provincia “necesita que el sector trabaje”. La Mesa de Enlace convocó un paro de cuatro días para la semana que viene, luego de que el Gobierno anunciara un aumento de 3 puntos en las retenciones a la soja y derivados. Tras ello, el oficialismo criticó la decisión de las entidades agropecuarias pero eligieron no confrontar directamente y sostener un discurso más moderado. En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof aseguró que el llamado al paro por parte del campo “ha sido una actitud que todavía no logro comprender”, sentenció el mandatario en una conferencia de prensa que brindó luego de presentar el balance del Operativo Sol. “En la provincia de Buenos Aires, hay un montón de pequeños y medianos productores que con el anuncio del Gobierno Nacional se ven favorecidos, eso es objetivo”, aseguró el Gobernador, refiriéndose a los pequeños y medianos productores bonaerenses, “les mejora la situación en el terreno impositivo, ni hablar de la cuestión de crédito donde hemos dado tasas de interés del 25, 28 por ciento cuando estaban a 80, donde se ha logrado la estabilidad cambiaria y se ha suspendido el aumento de energía y combustibles”, agregó. “Buenos Aires es una provincia productiva y necesitamos que el sector trabaje”, resaltó Kicillof y aseguró que desde su gestión buscan impulsar a “los pequeños y medianos productores que fueron los más castigados en los últimos 4 años”. Además el mandatario afirmó: “todavía necesito todavía entender cuál es la posición del sector, por que me sorprende que la gran mayoría reaccione en oposición a la medida, como si no quisiera los beneficios que ha recibido”. Próximo >