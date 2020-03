Federico Montiel, convocado a la Selección Argentina Sub 17

Tweet El arquero de América que juega en Estudiantes de La Plata recibió en las últimas horas el llamado de Pablo Aimar para sumarse a los entrenamientos que realizará la Selección Sub 17 de Argentina con vistas al año futbolístico que se viene. El arquero de América que juega en Estudiantes de La Plata recibió en las últimas horas el llamado de Pablo Aimar para sumarse a los entrenamientos que realizará la Selección Sub 17 de Argentina con vistas al año futbolístico que se viene. Esta semana la institución que tiene su country de entrenamiento en City Bell en las afueras de La Plata recibió una nota de parte de la AFA con la firma de Omar Souto Gerente de Selecciones Nacionales donde se citaba a Federico Montiel al predio Julio Humberto Grondona para entrenar en el preseleccionado Sub 17. El arquero de América tendrá que estar en el predio de AFA los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo bajo las ordenes de Pablo Aimar. Allí el ex enganche de River tendrá la posibilidad de ver en vivo y en directo al jóven de América quien expreso al respecto "Estoy muy feliz, no puedo explicar lo que me pasó en el momento que me contaron que había sido citado". Montiel agregó sobre este desafío"Trataré de aprovechar esta oportunidad para estar a la altura de las circunstancias. Me van a exigir y eso me gusta" Con la llegada de Federico al predio de AFA, la Liga del Oeste y América volverán a tener un "jugador de Selección" en las formativas nacionales. Desde Master News deseamos que pueda aprovechar esta linda oportunidad que el deporte le da a Federico para seguir sumando conocimientos y experiencia. Próximo >