El Gobierno define nuevas medidas para frenar la suba de precios de los alimentos

Tweet Entre las posibles herramientas se encuentra una revisión “sector por sector" del rubro alimentario para detener la remarcación de los productos esenciales, tal como planteó el presidente Alberto Fernández a los empresarios. Entre las posibles herramientas se encuentra una revisión “sector por sector" del rubro alimentario para detener la remarcación de los productos esenciales, tal como planteó el presidente Alberto Fernández a los empresarios. El Gabinete Económico analizó diversas herramientas capaces de detener la suba de precios, lo que incluirá una revisión “sector por sector" del rubro alimentario para detener la remarcación de los productos esenciales, tal como planteó el presidente Alberto Fernández a los empresarios. La reunión semanal del Gabinete Económico fue encabezada por el jefe de ministros, Santiago Cafiero, y participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. El tema precios fue uno de los ejes centrales abordados en el encuentro, informaron fuentes oficiales, durante el cual se analizaron diversas herramientas para poder instrumentar medidas para detener la suba de precios, en un contexto de un primer trimestre con tenues indicadores positivos sobre la actividad industrial y el consumo. Allí se reafirmó que, cumpliendo la indicación presidencial, se realizará una revisión “sector por sector del rubro alimentario para que se detenga la remarcación de los productos esenciales para la mesa de los argentinos”, confirmó uno de los participantes del encuentro del Gabinete Económico. En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,3% mensual y se transformó en el más bajo de los últimos siete meses, desde julio del año pasado, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Cafiero reafirmó el pedido presidencial de "trabajar para la desaceleración de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios". El miércoles ante empresarios, el presidente afirmó que "no es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", lo que guió el trabajo de sus funcionarios. En tanto, el domingo, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias, Fernández afirmó: "Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios", porque el país "no resiste más el abuso de quienes 'preservan' su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus 'excesos preventivos'”. "Debemos terminar con la Argentina de los 'vivos' que se enriquecen a costa de los pobres 'bobos' que estamos condenados a pagar lo que consumimos", dijo Fernández el 1 de marzo. En la reunión de hoy, también se evaluó el desempeño que viene desarrollando el Banco Central, ya que desde el 10 de diciembre la tasa de interés retrocedió 25 puntos y está en su nivel más bajo en casi dos años. El Central dispuso ayer una nueva baja del límite inferior de la tasa de interés de sus Letras de Liquidez (Leliq) de 2 puntos porcentuales, con lo que pasó del 40 al 38 por ciento anual, su nivel más bajo desde el 4 de mayo de 2018. En otro tramo, se valoró el crecimiento de la industria por segundo mes consecutivo, el cual según el Indice de Producción Industrial que difunde el INDEC -conocido esta semana-, fue impulsado por alimentos, petróleo y autos. Pese a la baja interanual, el índice de producción industrial subió 1,5% respecto de diciembre en la serie desestacionalizada y la actividad de la construcción subió 0,4% frente al mes anterior. Las principales bajas se registraron en la división Productos de metal que cayó 19,7%; el de Prendas de vestir, cuero y calzado que disminuyó 11,4% y Productos minerales no metálicos” que bajó 7,9%. El grupo de los sectores que cerraron con subas fue encabezado por Maquinaria y equipo que creció 30,7%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes mejoró 8,3%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear subió 4,1%; Productos de caucho y plástico avanzó 2,8%. Por último, el ministro Guzmán informó a sus colegas de gabinete sobre las conversaciones que viene llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se confirmó que el Gobierno está trabajando para terminar en las próximas horas el decreto con el cual se formalizará la deuda que la Argentina tiene que renegociar que será menor a los 70 mil millones, según los análisis previos. Próximo >