La previa de River: la formación que piensa Gallardo

Marcelo Gallardo no se recuperó de las anginas que le impidieron estar en Ecuador y tampoco participó del entrenamiento del jueves a última hora, en el Monumental, en el que River comenzó a preparar el partido del próximo sábado en Tucumán, ante Atlético, que puede consagrarlo campeón de la Superliga. River viajará este viernes a Tucumán en un vuelo chárter, y se hospedará en el hotel Sheraton de la capital tucumana, desde donde regresará a Buenos Aires inmediatamente finalizado el partido. Se espera que Gallardo pueda partir con toda la delegación, ya que continúa en reposo con un cuadro de anginas. Una parte del plantel "millonario" retornó esta mañana de Quito, donde anoche, con un equipo con suplentes, fue goleado 3-0 por la Liga Deportiva Universitaria en su debut en la presente edición de la Copa Libertadores. El chileno Paulo Díaz, que venía con una recarga muscular, práctico normalmente en el entrenamiento vespertino y entonces el cuerpo técnico ya cuenta con el plantel completo de cara al partido del sábado ante Atlético Tucumán, desde las 21, en la última fecha del torneo. La idea de Gallardo es sostener el equipo habitual y el sistema que viene utilizando y por eso a Ecuador sólo viajaron dos titulares: el paraguayo Robert Rojas, que jugó los 90 minutos, y Gonzalo Montiel, que no ingresó desde el banco de suplentes. Si bien recién antes del viaje se podrá conocer algo del equipo, se estima que los 11 serían Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Si se da este equipo, tendría un sólo cambio en relación con el que empató 1-1 con Defensa y Justicia la semana pasada, que sería el regreso de Borré tras cumplir la fecha de suspensión en lugar de Ignacio Scocco, que fue titular la semana pasada por primera vez en el torneo. Otra posibilidad es que el equipo regrese a la línea de 4 con el ingreso en la zona media del colombiano Juan Fernando Quintero, que no viajó a Ecuador, saliendo alguno de los zagueros centrales y volviendo al sistema táctico del año pasado que fue un 4-1-3-2. Vale recordar que apenas dos veces River salió subcampeón con el "Muñeco" en estos seis años de gestión: en el segundo semestre de 2014, cuando salió campeón Racing, y en 2017, cuando ganó el torneo Boca a mediados de ese año.