La previa de Boca: la formación que imagina Russo

Boca prepara las últimos detalles para recibir al Gimnasia de Diego Maradona en medio de la definición superclásica de la Superliga: la Bombonera tendrá los ojos en las acciones del campo de juego, a la espera de la obligada victoria para aspirar a ser campeón, y los oídos en Tucumán, esperando que River ceda puntos ante Atlético, la única esperanza para coronarse. Así las cosas, el entrenador tiene poco que tocar después de los buenos resultados obtenidos en un campeonato que no esperaba contener una definición semejante: la igualdad 0-0 ante Independiente en el reinicio y luego cinco victorias consecutivas (Talleres, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Godoy Cruz y Colón), con varias goleadas incluidas. La formación sale de memoria: los únicos cambios que puede tener el once inicial son siempre (y por ahora) obligados. Sin otros lesionados, el equipo que recibirá al Lobo y a Diego sería prácticamente el mismo de estas fechas: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Zambrano, Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez. Ante el conjunto de Maradona no será la excepción. Russo debe meter mano en la zaga central debido a la suspensión por acumulación de amarillas de Carlos Izquierdoz en la visita al Cementerio de los Elefantes. Y si se tiene en cuenta que Lisandro López sigue recuperándose de la fractura de la falange de uno de los dedos del pie izquierdo, entonces la pareja de defensores tendrá una nueva combinación en este semestre: el peruano Carlos Zambrano, que debutó el martes ante Caracas por la Copa Libertadores, jugará por primera vez al lado del paraguayo Junior Alonso. "Van 62 días desde que arranqué, entendieron los conceptos rápido. Si llegamos hasta acá es gracias al trabajo que hicieron bajo mucha exigencia y presión. Buscaremos hacer lo nuestro y después Dios dirá", elogió Russo al plantel.