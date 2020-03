Osvaldo Alonso remata en América este domingo

Tweet Sera desde las 10:00 hs en Marcos Cachau 353 de la ciudad de América, un remate con aproximadamente 200 lotes pero con artículos más que interesantes. El Martillero Publico estuvo enn Master FM 102.1 y nos brindó detalles del mismo Sera desde las 10:00 hs en Marcos Cachau 353 de la ciudad de América, un remate con aproximadamente 200 lotes pero con artículos más que interesantes. Artículos “Es relativamente un remate chico, de unos 200 lotes porque el espacio es reducido pero es un lindo remate para mi gusto, hay mucha mercadería linda que casi no se consigue, como por ejemplo un juego de bochas, maquina pasta linda, maquinas choriceras y un artículo fabuloso muy antiguo que parece un lápiz labial pero que tiene una rosca, sale un destapador, destornillador y varias funciones más, es súper novedoso y debe de tener más de 80 años, hay termotanque y calefactores casi nuevos, sillones y varios artículos más, como un portón espectacular de tres hojas, puertas de hierro, puertas de frente, rejas, mesas con sillas y mucho más…” Expectativas “Yo pensaba hacer una remate mensual, debería jubilarme pero la verdad que para mí trabajar de Martillero no es un trabajo, estar en la oficina es estar en mi casa y no dejare de hacer remates hasta el último día, rematando me siento contento como en la parte inmobiliaria que por suerte este rubro se está repuntando un poco, este año ya hemos hecho algunas operaciones aunque no son demasiado grandes pero se está moviendo y así todo, soy una de las personas que más bajo cotizo en la región y eso ayuda bastante también…, hay terrenos que se están por vender en la región y me están llamando para hacerlo, en América hay sectores que por ahí se cotizan un poco más otros un poco menos pero prácticamente no bajan de los 800 mil pesos, son valores saladitos para un laburante común…, en mi familia tuve la suerte de tener dos yernos que son martilleros y se dedican a lo mismo que yo y hacemos operaciones en conjunto, tengo en realidad 3 yernos que son como mis hijos, tengo la suerte de tener una familia unida y hermosa, hablamos mucho de temas inmobiliarios y de lo que hay que mantener…” – señalo Alonso agregando finalmente sobre el remate del próximo domingo que – “las expectativas son buenas porque el remate es muy lindo, hay muebles de algarrobo y muchos artículos más que no mencione pero que son muy interesantes, así que esperamos a todos en Marcos Cachau 353 donde funciona mi oficina este domingo a las 10 horas…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA ALGUNAS IMÁGENES DE LOS ARTÍCULOS DEL REMATE Próximo >