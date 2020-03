Tweet El partido político gobernante en Rivadavia publicó una nota en sus redes sociales refiriendose a la situación que se vive con la Ex Casa de Aguirre y las fuertes declaraciones públicas de personajes nacionales respecto al Intendente Javier Reynoso El partido político gobernante en Rivadavia publicó una nota en sus redes sociales refiriendose a la situación que se vive con la Ex Casa de Aguirre y las fuertes declaraciones públicas de personajes nacionales respecto al Intendente Javier Reynoso LO QUE ESCRIBIERON DESDE RIVADAVIA PRIMERO La sociedad de Rivadavia tiene características que se manifiestan en el accionar de sus ciudadanos, es pacífica, solidaria y comprometida con su desarrollo. Hace tiempo irrumpió en el Distrito una dirigencia política que representa a la cooperativa La Comunitaria, que tira por la borda principios instaurados históricamente, ya que no solo ejercen la humillación a familias humildes sacándoles parte de sus ingresos y su dignidad, sino que los utilizan para sus propios beneficios. Estos mismos dirigentes se referencian y apoyan en figuras nacionales que desde nuestro punto de vista en la actualidad pregonan ideas y métodos que distan de nuestro valores comunitarios; acompañan a su principal referente Grabois que llama al sector agropecuario de parásitos y plantea ir contra los derechos de la propiedad, junto a Hebe de Bonafini amenazan al intendente Javier Reynoso con dichos irrepetibles y están preparando una movilización exigiendo y presionando a las personas que tienen planes sociales a acompañarlos si o si, como si fueran sus dueños, porque si no les dan de baja la ayuda social que reciben. Desde Rivadavia Primero una vez más repudiamos este tipo de conductas, a estos personajes conocidos por todos, que afectan la paz social y que, desde el autoritarismo, la indecencia y los falsos relatos pretenden la sumisión de un sector de nuestra sociedad y la apropiación del Estado. Para nosotros la cultura no es populismo, corrupción ni sumisión, es responsabilidad, educación, trabajo, respeto, esfuerzo, transparencia, desarrollo, excelencia, es lograr la dignidad y realización de cada habitante de nuestros pueblos reconociéndolos como iguales. Seguiremos trabajando por una cultura como la interpretamos junto a todos los sectores que breguen por ella. Próximo >