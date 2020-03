El Campo llevara a cabo desde este lunes un paro nacional: La postura de Rivadavia

Tweet El Presidente de Carbap, Matías de Velazco expreso que – ““El enojo y la molestia del campo no son los 3 puntos de soja (...) Es toda la presión impositiva, el ninguneo permanente del Estado hacia el sector productivo, un estado que no ajusta nunca”. El Presidente de la Soc. Rural de Rivadavia Martín Montero nos dejó sus sensaciones al respecto. El Presidente de Carbap, Matías de Velazco expreso que – ““El enojo y la molestia del campo no son los 3 puntos de soja (...) Es toda la presión impositiva, el ninguneo permanente del Estado hacia el sector productivo, un estado que no ajusta nunca”. Así reacciono la entidad y por ende las Sociedades Rurales a las cuales nuclea la entidad ante esta situación. Esta semana se decidió el cese de Comercialización por 4 días, desde la hora 0 del Lunes 9 al Jueves 12 inclusive. La entidad la había manifestado a través de un comunicado de prensa los siguiente: “CARBAP en estado de alerta y movilización, esperando señales del Gobierno El Consejo Directivo de CARBAP sesiono el viernes en Olavarría durante unas 5 horas en la sede de la Sociedad Rural local -entidad adherida a CARBAP- con la presencia de más de 50 delegados y presidentes de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa. Ante el creciente malestar que ha generado el posible aumento de las alícuotas de retenciones, advertido ante el precautorio cierre de los registros de exportaciones, el Consejo Directivo dio mandato a la Mesa Ejecutiva de la entidad para reiterar a través de CRA a la Mesa de Enlace Nacional el pedido de fijación de fecha para un cese de comercialización de no prosperar el dialogo entre la Mesa de Enlace y el Ministro Basterra el próximo martes. En el seno del debate del Consejo de la entidad, muchos delegados y presidentes se mostraron sorprendidos por el incumplimiento de la palabra del presidente de la Nación Alberto Fernández, quien había formulado en varias ocasiones que las medidas hacia el campo iban a ser trabajadas en conjunto y consensuadas para evitar conflictos innecesarios, habiéndose experimentado las consecuencias negativas del conflicto del 2008 para el país en su conjunto y el sector en particular. Por ello, se espera desde el Gobierno, la ratificación de la voluntad de disminución de las retenciones a través de un cronograma de disminución de las mismas hasta su eliminación final, y en la coyuntura no innovar en modificaciones que impidan poder seguir manteniendo el aparato productivo en actividad, con previsibilidad, y pudiendo planificar la toma de crédito e inversiones a futuro. "En la mochila que lleva el campo no le cabe un gramo más de impuestos. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, ¿por qué no prueban con algo novedoso que no se hizo nunca en la Argentina como bajar el gasto del Estado? Es hora que los políticos también sean solidarios y cedan algo de sus excesivos gastos. El campo siempre fue solidario. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde el 2002 a la fecha , aporto US$175.000 millones entre retenciones y tributos. Creo que va llegando la hora de ver también el esfuerzo de los gobernantes", remarcó el presidente de CARBAP, Matias de Velazco. De no prosperar el dialogo previsto para el próximo martes, se iniciara un plan de asambleas regionales para los meses venideros junto a medidas de fuerza. Desde CARBAP, se esperan señales concretas por parte del Gobierno en pos de una disminución del peso tributario del Estado en sus tres niveles nacional, provincial y municipal que ha llegado a niveles insostenibles. De una vez por todas quienes tienen la responsabilidad de gobernar debieran entender que deben cuidar el tamaño del estado sin aumentarlo de manera desmedida y al mismo tiempo que los fondos públicos deben ser manejados con real austeridad. Desde CARBAP, se entiende la situación de emergencia de la Argentina y las necesidades fiscales, pero el Gobierno debe dar buenas señales para tener un campo productivo y trabajando, y no enojado y marchando en las rutas” La postura local El Presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia, Martin Montero, señalo que – “la Rural de Rivadavia está ADHERIDA A Carbap Y acompañamos la disposición pero lo cierto es que luego cada productor vera que es lo que hace, no todos son socios de la Rural y cada uno tiene su pensamiento y accionar…, para algunos obviamente les es difícil no mover hacienda y cereal y es entendible…, por el momento solo se dejara de comercializar, la posibilidad de un paro está en análisis y veremos cómo sigue la cuestión, tendremos nuevas asambleas donde se ira decidiendo que pasos se siguen…, los productores de Rivadavia no estamos en un 100% conformes con este cese de comercialización, en realidad no creemos que sea tan significativa esta modalidad, pero bueno, por votación la mayoría estaba de acuerdo y como entidad adherida a Carbap debemos acompañar…, de hecho dentro de los miembros de la Mesa de Enlace también hay quienes están de acuerdo y quienes no, lo cierto es que si no estamos todos de acuerdo un poco se debilita la fuerza…, lamentamos mucho esta situación porque el productor en si no está para estar cosas, ni no comercializando, ni cortando rutas ni movilizándose, el productor quiere estar en el campo trabajando y produciendo, pero bueno, la falta de dialogo y de sentido común lleva a esto, ojala todo se pueda solucionar lo antes posible y podamos seguir trabajando como corresponde…” – señalo Martin Montero, Presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia. 