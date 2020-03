Los Concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia visitaron a funcionarios nacionales y provinciales

Tweet Los Concejales Mercedes Garcia Duperou y Leandro Toribio del espacio político Todos Somos Rivadavia, estuvieron este semana anterior en CABA y en la ciudad de La Plata presentándose ante autoridades nacionales y provinciales para llevar inquietudes sobre la problemática del distrito. En Master FM 102.1 nos contaron sobre los distintos encuentros mantenidos. Los Concejales Mercedes Garcia Duperou y Leandro Toribio del espacio político Todos Somos Rivadavia, estuvieron este semana anterior en CABA y en la ciudad de La Plata presentándose ante autoridades nacionales y provinciales para llevar inquietudes sobre la problemática del distrito. Contentos “La verdad que estamos más que contentos por cómo nos han recibido y el trabajo que pudimos hacer, sinceramente si hubiéramos podido quedarnos algunos días más hubieran podido hacer muchas más cosas fructíferas pero bueno, fuimos a que nos conozcan y a conocer, hemos conseguido cosas importantes, de hecho la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Maria Teresa Garcia nos abrió las puertas de una manera increíble y estamos muy agradecido con ella, demostró mucha disposición para con nuestro espacio y nuestro distrito, fue un gesto muy noble de su parte…” aseguro Toribio agregando que – “todos los lugares que visitamos encontramos sinceridad, la situación económica es clave en todo esto, vemos que hay predisposición pero no hay plata, así que hay que tener paciencia…de hecho dejo en agenda nuestra inquietud sobre la construcción de las 200 viviendas…” Programas La edil Mechi Garcia Duperou señalo en cuanto a los proyectos que pudieron conseguir que – “volvimos con muchas gratificaciones, en cada ministerios que estuvimos sentimos el don de la gente y el sentido de la solidaridad y que todos los funcionarios están al servicio del ciudadano buscando los caminos para resolver los problemas que nos afectan…, nos va a costar avanzar en cuestiones políticas, por eso se comenzara por los que más necesitan para poder luego llegar a todos…, los programas que se van a implementar son para los que menos tienen…” – menciono Garcia Duperou agregando que – “en Capital Federal tuvimos varias reuniones, en Desarrollo Social, Vialidad Nacional, al ente NOSA (agua y cloacas), participamos de un encuentro de concejalas federales con Paula Sallaber en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en busca de la visibilizacion de las mujeres y el empoderamiento, luego estuvo la Ministra de Mujeres de Nación y el cierre lo hizo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue una reunión muy emotiva y fructífera en donde fundamentalmente nos capacitamos…” a lo que Toribio agrego – “a cada lugar que fuimos nos atendió la autoridad máxima y sin hacernos esperar…” Tarjetas Alimentar “En el Ministerio de Desarrollo Social tuvimos acceso a todos los programas que actualmente se están implementando, uno de ellos es el Programa de Argentina contra el hambre a través de la implementación de las Tarjetas Alimentar, para el distrito de Rivadavia se van a entregar 510 tarjetas porque justamente son 510 familias las que reúnen las condiciones para acceder al beneficio, otro de los programas es un Concurso que se llama Potenciar que está dirigido a personas mayores de 40 años que estén desempleados, que sepan un oficio y quieran desarrollar ese emprendimiento, nosotros los ayudamos a inscribirse via on line y este programa tiene la particularidad de que es solidario, se provee de las herramientas y cada uno deberá donar su trabajo de entidades sin fines de lucro durante 120 días, en nuestro local ubicado en Mitre e Italia hay carteles con toda la información y todos pueden acercarse allí a evacuar dudas…” menciono Mechi agregando que el último programa que se re lanzo este año es – “las Becas Progresar, destinada a jóvenes de entre 18 a 24 años que estén estudiando a niel primario, secundario, universitarios o profesional y este año también es más amplio así que deberían pasar por nuestro local y preguntar porque hay posibilidades para todos…” – aseguraron los ediles agregando que – “a nivel local nos comprometemeos a trabajar con todo lo que sea necesario en beneficio de todos los rivadavienses…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA LAS IMÁGENES Próximo >