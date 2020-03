Otro femicidio en Paraná: encontraron el cuerpo de Fátima Florencia Acevedo

Tweet Tenía 25 años y estaba desaparecida desde el 1 de marzo. Por el hecho está detenido Jorge Nicolás Martínez, su ex pareja y padre de su hijo, a quien había denunciado en reiteradas oportunidades, la última fue el 11 de febrero Tenía 25 años y estaba desaparecida desde el 1 de marzo. Por el hecho está detenido Jorge Nicolás Martínez, su ex pareja y padre de su hijo, a quien había denunciado en reiteradas oportunidades, la última fue el 11 de febrero En los audios de WhatsApp que le mandó a su amiga Florencia López (25) el 15 de noviembre de 2019, Fátima Acevedo (25) no dejaba lugar a dudas. ″Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie", se escucha. No era la primera vez que la joven de 25 años denunciaba a su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez (35). La última vez fue el 11 de febrero en el Juzgado de Familia Nº 1 de Paraná, cuando manifestó que el hombre estaba merodeando la zona de la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná, donde ella estaba viviendo desde el 31 de enero, luego de que él la interceptara en la calle, la amenazara afilando un cuchillo e intentara arrojarle ácido muriático en el rostro. Si bien la Justicia le dictó a Martínez medidas de restricción de acercamiento, recién le fueron notificadas el 6 de febrero. En el interín, el 1 de marzo Acevedo fue a llevar a su hijo Isaías a la casa de una tía y -según relata su amiga Florencia López a este medio- nunca más volvió al refugio. Finalmente, después de una semana de intensa búsqueda, hoy a las 10.45 am, el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó que durante las tareas de rastrillaje hallaron el cuerpo de la joven. UNA RELACIÓN SIGNADA POR LA VIOLENCIA Fátima Acevedo y Jorge Nicolás se conocieron en 2014. El maltrato por parte de él hacia ella era moneda corriente. "Conmigo se mostraba como un tipo amable, que aceptaba la amistad que yo tenía con Fátima. A ella, en cambio, le decía que yo era una cualquiera y que seguro le presentaba machos. Ella venía muy seguido a casa a buscar contención o a descargarse y, más de una vez, se tuvo que con al comida en la garganta porque él la llamaba y le decía: ‘Seguro estás con otro hombre’. Siempre le dije que se alejara de él”, se lamenta Florencia López, amiga y ex compañera de colegio de Fátima. Fátima y Florencia cursaron juntas el secundario en la Escuela de Educación Técnica N° 21 General Don José de San Martin Técnica Vialidad de Paraná. “Siempre bromeábamos con que las dos éramos geminianas: yo de fines de mayo y ella del 12 de junio. Fátima era simpática, buena persona y tenía adoración por su hijo ”, cuenta su amiga a Infobae. Según la joven, la última vez que se vieron fue el 21 de febrero en la zona del puerto, durante el fin de semana largo de Carnaval. “Teníamos planes: ella quería ir a hacerse un tatuaje. Estamos muy mal. Teníamos esperanza de encontrarla con vida”, dijo a un noticiero local. En Argentina, hasta el último día de febrero de este año, distintos observatorios de violencia de género contabilizaron al menos 63 femicidios: 70% de ellos en manos de sus parejas o ex parejas y un saldo de al menos 88 niños sin madre a raíz de estos crímenes. En lo que va de marzo se contabilizaron 6 femicidios en ocho días, es decir, una mujer es asesinada cada 12 horas. En medio de un reclamo por parte de amigos y familiares, desde la Justicia de Entre Ríos dieron una conferencia de prensa en Tribunales de Paraná. Cecilia Goyeneche, procuradora de la provincia y Leandro Dato, Fiscal del caso dijeron que Fátima había recibido un botón antipánico el 17 de febrero. Luego indicó que, tras su desaparición, allanaron el domicilio de Martínez y que, gracias a las tareas de investigación sobre su celular, decidieron detenerlo. “Vamos a pedir la prisión preventiva”, sostuvo el fiscal. Consultado acerca de los motivos por los que Fátima salió sin compañía de la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná, Dato no brindó una respuesta certera y sostuvo que “eso es parte del protocolo y la organización del lugar”. Sobre el lugar donde hallaron el cuerpo de Fátima, las autoridades indicaron que “estaba en un pozo de 18 metros de profundidad”. La autopsia se realizará mañana a primera hora. < Prev Próximo >