En la mañana de la radio, el ex mandatario comunal de Rivadavia visitó los estudios de Master FM 102.1 y habló de todos los temas. Resaltó la importancia de la figura del tejedorense y fue más allá al destacarlo como "un gran político con futuro presidencial". En la mañana de la radio, el ex mandatario comunal de Rivadavia visitó los estudios de Master FM 102.1 y habló de todos los temas. Sergio Buil, fue Concejal, Intendente (4 periodos de 4 años cada uno), y Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, ahora Asesor del Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. El funcionario sabia antes de cumplir su mandato como funcionario nacional que esta posibilidad estaría al alcance de su mano dada la trayectoria política que ha logrado y las amistades y contactos dentro de la política que le permiten subir escalones cada vez más importantes dentro del seno político. Asesor de Larreta El pasado 10 de diciembre dejo su cargo de Diputado Nacional y desde entonces los vecinos de Rivadavia de alguna manera se preguntaban que estaría haciendo ahora Sergio Buil después de tantos años de tener una activa participación en política, y esta pasada semana se conoció que está trabajando como Asesor de Rodríguez Larreta – "para mí no es una noticia trascendental como todos la han tomado pero sí, estoy iniciando una nueva etapa que me tiene muy bien, muy bien, porque cuando cumpliera mi función como diputado ya había decidido seguir trabajando fuertemente en política y tratar de desarrollar más específicamente mis conocimientos y experiencias para lo que me he capacitado también en gestión local, recursos humanos y demás, obtuve el título de Coach para poder brindar asesoramiento y de hecho abrí mi propia oficina de asesoramiento con colegas y mi esposa (Silvia Iraeta)…" – señalo Buil expresando que – "antes de terminar la diputación, Juan Damico, actual Director General de Regulación de la Ciudad de Buenos Aires, somos muy amigos y el mismo me propuso para trabajar en el gobierno de Larreta y accedí, luego de haberlo pensado, porque me gusta mucho la gestión interesante que plantea…" – aseguro Buil. Momento especial "Estoy viviendo una etapa de mi vida muy especial, al no ser más legislador nacional creo que me va a ayudar bastante, dejar la función "me libero" para poder ser parte de un proyecto político diferente, no sé si me va a tocar en otro cargo a futuro, pero lo que puedo saber y aportar en pos de un proyecto superador y donde me toque estando más libre trabajando en política seguramente me siento mucho mejor…, he conformado 7 comisiones durante mi función legislativa y la verdad que no tenía tiempo ni para mí…" – aseguro Buil. Se reinventa Rivadavia Primero Y eso Buil lo ve a través de los jóvenes que integran el espacio político – "el caso de Magali Perez (actual Secretaria de Gobierno) es un ejemplo como así concejales y otros chicos a los que tengo que felicitar porque tienen una visión social que no se puede perder, cuando se gobierna y se hace política hay que a hacerla para todos pero con una mirada abierta que debemos fortalecer en los jóvenes.,.., esto implica la renovación del partido, que va a fortalecer al mismo por la sensibilidad social que tienen…" – aseguro el Asesor del Gobierno de Rodríguez Larreta, el Contador Sergio Omar Buil. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA