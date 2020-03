Copa Desafío: Atlético se quedó con el título

Tweet El equipo de Carlos Tresen volvió a derrotar a Independiente, esta vez por 3 a 0 y consiguió la Copa de pretemporada en un partido disputado en el estadio Cesar Menendez en la noche del domingo 8 de marzo. El equipo de Carlos Tresen volvió a derrotar a Independiente, esta vez por 3 a 0 y consiguió la Copa de pretemporada en un partido disputado en el estadio Cesar Menendez en la noche del domingo 8 de marzo. El partido de ida lo había ganado también el "albirrojo" por lo que los dirigidos por Cifre-Constable tenían que salir a ganar en terreno rival. Fueron pocas las ocasiones de gol en el primer tiempo y el marcador no se movió, se fueron al descanso con el resultado en cero. Ya en el segundó período el jóven atacante Francisco Cerveza, un descubrimiento y acierto de Carlos Tresen durante 2019, abrió el marcador de penal, poco después Nicólas Barrera decretó el 2 a 0 tras una gran jugada de Franco Giménez. Iban 34 minutos de juego cuando nuevamente apareció en escena el goleador del "albi", demostrando que no le pesa en absoluto la responsabilidad de patear un penal ya que otra ves se hizo cargo de un tiro penal y aunque el arquero Carlos Acosta contuvo el remate, no pudo evitar que el rebote le quedará al delantero quien esta vez no perdono y mando el balón contra la red para gritar el segundo de su cuenta personal y el 3 a 0 de su equipo. De esta manera Atlético se quedó con su segunda Copa Desafío. Próximo >