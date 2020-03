Confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en la Argentina y ya son 17 los infectados

Tweet En las últimas horas se registraron nuevos resultados positivos en Chaco (2), la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Río Negro. Se trata de casos importados. Hasta el momento hay un fallecido En las últimas horas se registraron nuevos resultados positivos en Chaco (2), la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Río Negro. Se trata de casos importados. Hasta el momento hay un fallecido Las autoridades nacionales de Salud confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados ascendió a 17, entre los que se encuentra un hombre fallecido. Los nuevos diagnósticos positivos se produjeron en Chaco (2), la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Río Negro. Hasta el momento se produjo una muerte por el COVID-19, el sábado pasado, en el Hospital Argerich. Era un hombre de 64 años que había estado en Francia y presentaba un cuadro complicado de base. Según detallaron fuentes del hospital, el virus fue detectado una vez que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. Fue identificado como Guillermo Abel Gómez. Había regresado de su viaje el 25 de febrero pasado, y el 28 de ese mes comenzó a presentar fiebre, tos y dolor de garganta, por lo que el 4 de marzo se había presentado en un centro de salud. Según el parte que difundió el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el momento “Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-Cov-2”, todos los casos son importados. En total, 17 personas dieron positivo por COVID-19. Hay 9 infectados y un fallecido en la ciudad de Buenos Aires, 2 infectados en Chaco, 2 en la provincia de Buenos Aires, un caso en San Luis, uno en Córdoba y otro en Río Negro. El único fallecido se encontraba internado en el Hospital Argerich El distrito más afectado es la ciudad de Buenos Aires, donde los hospitalizados son 9: -Un hombre de 46 años, internado en el Sanatorio Agote. En buen estado. Procedencia: Italia -Un hombre de 23 años, internado en el Sanatorio Otamendi. En buen estado. Procedencia: Italia. -Un hombre de 44 años, internado en el Hospital Británico. En buen estado. Procedencia: Italia. -Un hombre de 43 años, internado en el Sanatorio Agote. En buen estado. Procedencia: Italia. -Una mujer de 72 años, internado en la Clínica Santa Isabel. En buen estado. Procedencia: Israel. -Un hombre de 67 años, internado en el Hospital Alemán. En buen estado. Procedencia: Italia. -Un hombre de 43 años, internado en el Sanatorio Otamendi. En buen estado. Procedencia: Boston, Estados Unidos. -Un hombre de 71 años, internado en el Hospital Muñiz. Con patología estructural pulmonar de base y asistencia mecánica respiratoria. Procedencia: Italia. -Un hombre de 51 años, confirmado hoy, internado en el Hospital Muñiz. En buen estado. Procedencia: Italia* Por su parte, el ministro de Salud Ginés González García aseguró que las clases se darán normamenente. “Lo que sí estamos aconsejando, porque no lo podemos prohibir, es que todos lo eventos masivos sean postergados”, agregó en una entrevista con el canal de noticias A24. Además, confirmó que todos los pacientes están en buen estado de salud: “Se está controlando todos los contactos que tuvieron los contagiados y lo está haciendo cada jurisdicción. Se está controlando fuertemente. Con respecto al hombre que falleció sabemos que hay 40 personas en control. Pero con mayores posibilidades de contacto fueron 16 las personas”. Por otro lado, Ginés reveló que el presidente Alberto Fernández “está todo el día informado” sobre el tema y dijo que “no está previsto un mensaje de su parte”. Desde el Ministerio de Salud recomiendan que ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social. Por otro lado, a las personas que ingresan al país y que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus “se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días”. Próximo >