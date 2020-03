Paro del campo: los camioneros advirtieron que no permitirán cortes de rutas por parte de los productores

Tweet La Federación de Transportistas emitió un comunicado en donde señala que el paro del campo es “político” y que se prestará el servicio de transporte de granos donde sea requerido. Y denunció que hubo conflictos en Córdoba La Federación de Transportistas emitió un comunicado en donde señala que el paro del campo es “político” y que se prestará el servicio de transporte de granos donde sea requerido. Y denunció que hubo conflictos en Córdoba Por David Cayón Como si fuera la remake de una película estrenada en 2008, la disputa con el campo sumó un tradicional jugador: los transportistas. Aunque no son los mismos actores, ya que en el comienzo de la gestión de Cristina Kirchner era el gremio de camioneros y ahora son los dueños de esos camiones, lo cierto es que nuevamente quedaron enfrentados los productores y quienes transportan su producción. Mediante un comunicado la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA), entidad que agrupa al sector del transporte carretero agropecuario, señaló respecto de las medidas de no comercialización anunciada por la Mesa de Enlace que “no permitirá que se perjudique a los transportistas (corte de rutas, daños a unidades y a conductores) por acciones fundadas en razonas políticas y que atenten contra las economías familiares del sector”. Desde la entidad, en donde aún están presente los actos de violencia que vivieron en 2008 cuando los ruralistas, por ejemplo, inundaban caminos rurales alternativos para que no puedieran ser transitados por los camiones, señalaron que “ante el requerimiento por parte de los productores agropecuarios, acopios, aceiteras, multinacionales agropecuarias, pool de siembras o quien lo solicite, se prestará el servicio de transporte de granos donde sera requerido”. Tractorazo en Córdoba, en Alto Fierro El comunicado de la FetrA es consecuencia de que ya se vivieron los primeros conflictos entre las partes. Según explicaron a Infobae desde la entidad de transportistas, se registraron actos violentos de parte de los productores en la localidad de Alto Fierro, Córdoba. “En esa localidad están deteniendo a los transportistas, no los dejan circular”, señalaron. En esa zona se posicionaron al costado de la ruta los denominados productores autoconvocados que se dedicaron a realizar controles de cargas. En Alto Fierro fue donde la semana pasada tuvo lugar el epicentro uno de los tractorazos más masivos. También se registraron productores al costado de las rutas en Tucumán y en Chaco. Asimismo, al Mercado de Liniers ingresaron 2.516 animales en 58 camiones pero aclararon desde CRA que esto se debió a que que los ganaderos ya habían obtenido los Documento de Tránsito Electrónico (DTE) antes de que se oficializara el cese de comercialización. Preparan una gran movilización para el 11 de marzo, cuando se cumplan 12 de años de la Resolución 125 La Agrupación Campo + Ciudad es la que desarrolló la medida en Córdoba y es una de las agrupaciones de los autoconvocados más activas. Organizaron uno de los tractorazos más relevantes de la semana pasada “en rechazo a las retenciones aprobadas por el Congreso, al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural y al desdoblamiento cambiario”. La misma agrupación de autoconvocados es también la que está preparando una concentración en el acceso a la feria de Expoagro en San Nicolás –donde sí habrá comercialización y remates– para el 11 de marzo, cuando se cumplirán 12 años de la Resolución 125, que fue el principio de la conflictividad entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario que desencadenó los cortes de rutas. Tarifas Hace apenas menos de un mes la FeTrA obtuvo un incremento del 18% de la tarifa del transporte de granos. El mismo será retroactivo a diciembre para contemplar los costos de dicho mes, lo que significó un 53,9% en relación al del año pasado. En el mundo agropecuario local, los camiones son el único medio de transporte para sacar la producción de campo y casi el único para entregarla en acopios y puertos En el mundo agropecuario local, los camiones son el único medio de transporte para sacar la producción de campo y casi el único para entregarla en acopios y puertos Para tener una referencia del nuevo cuadro tarifario, para el recorrido de 100 kilómetros, la tonelada transportada tendrá un costo de 734,38 pesos. En el caso de llegar a los 400 kilómetros la tarifa de referencia será de 1.096,24 pesos por tonelada. Además, en la reunión se acordó que en julio habrá una nueva revisión de los costos. En el caso de que aumenten y las partes lo aprueben, se activará la cláusula gatillo y podría registrarse un nuevo incremento de la tarifa. Próximo >