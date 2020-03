En el día de su despedida de las pistas Cristian Quiles habló en Master FM

El rivadaviense Cristian Quiles le puso fin a una exitosa carrera deportiva como Jockey de Carreras de los Hipódromos de La Plata, San Isidro y Palermo. El rivadaviense Cristian Quiles le puso fin a una exitosa carrera deportiva como Jockey de Carreras de los Hipódromos de La Plata, San Isidro y Palermo. Horas antes de "colgar" la fusta nos contó sobre la decisión después de 27 años de carrera y su futuro de aquí en más. Horas antes de "colgar" la fusta nos contó sobre la decisión después de 27 años de carrera y su futuro de aquí en más.

Su última carrera fue el pasado jueves en el Hipódromo de la ciudad de La Plata, lugar en donde se venía desarrollando deportivamente desde hace varios años, además de los hipodromos capitalinos, como así también en el exterior.

El Día más importante

“Estoy lleno de emociones aunque ya venía hilvanando esta posibilidad hace tiempo, pero bueno, uno espera que el momento no llegue hasta que llega…, esto se vive con mucha ansiedad aunque en lo profesional estoy muy tranquilo, la profesión es riesgosa, mi esposa también es amazona y desde hace 5 años venia analizando el retiro…, hoy llego y dejo de correr…, el número exacto de las carreras que he corrido no lo tengo pero seguro más de 20 mil e incluso ganadas más de 1000 carreras también, la verdad que he corrido mucho…”

Sus comienzos

“Mis comienzos fueron desde mi niñez, cuando tenía 8 años mi papa se apareció con un caballo cuadredo, para mí era EL caballo porque fue el primer caballo de carrera del cual me enamore, escuchaba una carrera de caballos y me emocionaba, sabía desde entonces lo que quería y siempre decía que iba a ser Hockey…, a los 12 años mis padres me trajeron a la escuelas donde reciben a partir de los 16 y sin embargo me aceptaron y caí en muy buenas manos…, desde entonces me quede en La Plata viviendo de esto…, Derli es mi segundo padre, en América hay mucha gente que tiene caballos corriendo por acá, con esos contactos fui llegando, le caí muy bien a Derli, comencé a trabajar con él a la vez que estudiaba, tenía por entonces 13 años, así que ellos terminaron de criarme más allá de que mi hermano se vino al año a vivir con migo y el contacto con mis padres siempre fue frecuente…, corrí mi primera carrera oficial en San Isidro ganando, mi profesión me dio más de lo que yo soñaba, me dio Grupos 1, amigos, viajes, gente y muchas satisfacciones…” – aseguro Quiles.

Arabia Saudita

“Pase por muchas experiencias en mi vida deportiva, cuando llega la posibilidad de trabajar en Arabia Saudita era cuando había dejado de correr, sin retirarme había dejado de correr, jamás tuve representante y me maneje siempre solo, por eso estoy agradecido también por lo bueno y malo, los aciertos y errores que eso me causo, pero logre cosas muy hermosas, como la experiencia durante estos 27 años…, con mi esposa (Vanesa) hace 20 años que estamos juntos, formalmente casados hace 8 años, nos fuimos juntos a vivir esta experiencia y hoy más que nunca sigo eligiendo la familia que tengo…, como jockey profesional no puedo pedir más, la satisfacción esta hasta cuando veo que un caballo con el cual conviví entrenándolo, gana con otro Hockey, la satisfacción para mi es la misma

Ser quien quise ser

“La verdad que siempre estuve muy seguro de lo que quería ser y logre ser quien quería ser, trate siempre de ser un orgullo para mi familia, mis seres queridos y mis amigos…, soy un agradecido de todos los que me han ayudado, si quisiera hacer una lista me sería imposible…, gracias a Dios me acompaño la gente que quiero y con eso no puedo pedir más, me siento FELIZ…” – aseguro Cristian Fabricio Quiles, Jockey rivadaviense que después de más de 27 años en el turf donde corrió cerca de 20 mil carreras y con 1000 de ellas ganadas, se retiró de las pistas…

