Analizan posibles casos de coronavirus en tres nenes internados en un hospital de La Plata

Los menores llegaron anoche al centro asistencial trasladados por ambulancias y personal del SAME, y se encontraban esta mañana "aislados en el sector de infectología por prevención", a la espera de los resultados que determinen si se trata del virus originado en la ciudad china de Wuhan. Según pudo saber 0221.com.ar, se trata de dos hermanos, uno de 9 de meses y otro de 3 años los que habían presentado los síntomas tras regresar de España. A su vez, la madre de los pequeños se encuentran internadas bajo observación en el Hospital San Juan de Dios. Al mismo tiempo, el otro paciente internado en el Hospital de Niños se trata de un nene de 12 años, el cual arribó al país proveniente de Estados Unidos luego de unas vacaciones. A raíz de esto, la abuela de este chico también debió ser trasladada al hospital de 22 y 70, en donde le realizarán los estudios correspondientes Además, este lunes se activó el protocolo de coronavirus en La Plata cuando dos turistas españolas, de 37 y 25 he acercaron al Hospital San Juan de Dios por presentar síntomas tras haber estado en ciudades donde circula el virus en Europa. Sin embargo, en el caso de estas dos turistas españolas, se pudo determinar que padecen "influenza A". Las turistas se habían alojado en un hotel del centro platense y, al presentar síntomas compatibles con los de la enfermedad, fueron trasladas en ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al centro de salud de las calles 27 y 70. En el marco de la aparición de los primeros casos de Coronavirus en el país y como parte de un plan macro de prevención local, la Municipalidad convocó a empresarios hoteleros de la ciudad con el objetivo de extremar las medidas de higiene y el control sanitario de los visitantes en los hoteles del Partido. Cabe destacar que la enfermedad ya se cobró la vida de más de 4 mil personas en todo el mundo desde el inicio del brote en Wuhan, China; mientras que otras 113 permanecen infectadas y más de 63 mil ya fueron dadas de alta en perfectas condiciones. En la Argentina está registrada una sola muerte hasta el momento y se refuerzan las medidas de prevención.