Alberto Fernández, contra el campo: criticó “la intolerancia de los que hacen paros raros”

El presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de un programa que consiste en un vademécum de 170 medicamentos gratuitos para los jubilados. Lo hizo en la localidad bonaerense de Quilmes, en donde aprovechó, además, para criticar a los productores rurales: "Me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros, pero paciencia, ya entenderán". Acompañado por el jefe del bloque del Frente de Todos en diputados, Máximo Kirchner, la titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el jefe de Estado volvió a criticar a la gestión de Mauricio Macri y pidió a la gente que “tenga paciencia”, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país y las turbulencias financieras a nivel mundial. El presidente Alberto Fernández, durante un acto en Quilmes “No teman, no nos van a hacer cambiar el rumbo, no vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la Argentina”, indicó Fernández. Por otro lado, el mandatario anunció hoy que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que “iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres”. "El 70 por ciento de la jubilación mínima la cobran mujeres. Me llamó la atención el dato y eso es porque, básicamente, la mujer tiene muchas más dificultades en el trabajo, porque no siempre hace aportes, porque para poder jubilarse tiene que entrar en moratorias y por eso cobra la mínima. ¿De qué estamos hablando? De la desigualdad”, sostuvo. El presidente Alberto Fernández. Detrás, "Wado" de Pedro, Mayra Mendoza, Luana Volnovich y Máximo Kirchner En esta línea, remarcó que “hace falta terminar con esa desigualdad” y adelantó: "Estamos trabajando con (la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad) Elizabeth Gómez Alcorta para mandar al Congreso la norma que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen más”. Durante su discurso, el Presidente destacó que hay “una nueva generación en la política honesta, decente y comprometida", al mencionar a Máximo Kirchner, Volnovich y Mendoza. “Es una generación que entiende que la política sólo tiene sentido si nos comprometemos con la gente; la política es un formidable acto de servicio”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Lo único que hago es escuchar el corazón de la gente. Es la mejor guía de lo que debemos hacer en el Gobierno”. A través del programa Vivir Mejor, 170 medicamentos esenciales llegarán de forma gratuita a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados. En ese marco, Alberto Fernández subrayó el rol de la directora ejecutiva de PAMI: “Con Luana se ha terminado todo tipo de corrupción en el PAMI, la plata que hay en el PAMI es para que los jubilados tengan mejores derechos”. “Estoy muy contento de estar acá. Con Máximo, con la presidenta del PAMI, la intendenta, con el ministro del Interior. Hay una nueva generación que lo único que tiene es compromiso con la gente. Ahí está el futuro de la Argentina. Y uno que trata de resolver los problemas del presente también mira el futuro: no saben la tranquilidad que da saber que hay una generación honesta, decente y comprometida que viene a hacerse cargo de la política el día de mañana”, concluyó. En Quilmes, el Presidente hizo anuncios para jubilados Los jubilados que quieran acceder al beneficio deberán tener en cuenta las siguientes observaciones: * Se deberá prescribir seleccionando primero un diagnóstico y luego los principios activos correspondientes. Hay que tener en cuenta que aquellos principios activos que no se encuentren incluidos en el Nuevo Vademécum PAMI mantendrán la cobertura vigente. * Para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos las recetas deberán ser electrónicas. Durante la transición serán válidas las recetas emitidas antes de la entrada en vigencia de la medida. * Seguirá vigente el tope de 2 cajas o envases por mes del mismo principio activo. * Se mantiene la dosis semestral máxima acumulada. De esa forma se cuida la salud de las personas afiliadas en pos de un consumo racional asociado a los estándares sanitarios. • El criterio validador del sistema de receta electrónica para el Nuevo Vademécum PAMI vincula el principio activo prescripto con la patología indicada según diagnóstico CIE10. • Las personas afiliadas deberán presentarse directamente en la farmacia con DNI, credencial y receta electrónica. •Las personas afiliadas deberán actualizar sus datos para garantizar el control y la transparencia en la dispensa de los medicamentos. PAMI convocará en los próximos días a las afiladas y afiliados para llevar adelante este reempadronamiento. Es requisito no estar afiliado a una cobertura médica prepaga.