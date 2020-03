Con varias sorpresas, Lionel Scaloni dio la lista para el debut de la selección argentina en las Eliminatorias

Tweet El entrenador anunció la nómina de convocados para el estreno de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022. Solo aparecen los futbolistas del ámbito internacional El entrenador anunció la nómina de convocados para el estreno de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022. Solo aparecen los futbolistas del ámbito internacional Un nuevo camino comienza para la Selección de Lionel Scaloni. Establecido en el cargo de seleccionador argentino, el ex futbolista que quedó a cargo de manera interina del conjunto nacional tras la debacle en el último Mundial de Rusia, en 2018, se ganó su lugar a fuerza de buenos resultados y de impulsar una renovación necesaria. A dos semanas del inicio oficial de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Scaloni confirmó los 23 futbolistas que se sumarán al seleccionado mayor para afrontar la doble fecha dispuesta por Conmebol para marzo: el jueves 26 frente a Ecuador, la Albiceleste recibirá al equipo de Jordi Cruyff en la Bombonera. Cinco días más tarde, Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz. Hay un detalle no menor: solo figuran los futbolistas del ámbito internacional y faltan los del torneo argentino. Entre los arqueros convocados, solo figura el ex Racing Juan Musso –hoy en el Udinese de Italia– por lo que se descarta que Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca) serán los que completarán ese ítem cuando Scaloni publique los nombres de la Superliga. Entre los defensores se destaca la presencia de los ya históricos como Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, aunque aparecen nombres propios de una renovación que vienen de la estructura juvenil. Leonardo Balerdi (ex Boca y hoy en Borussia Dortmund de Alemania) y Nehuén Pérez (propiedad del Atlético de Madrid español pero que juega a préstamo en el fútbol portugués) son la punta de lanza de estos aires de cambio. En el mediocampo también figuran apellidos jóvenes, algunos con rodaje y otros que empezarán a tener sus primeros fogueos. Los nombres más trascendentes son los del joven surgido de Vélez Nicolás Domínguez, quien hoy se desempeña en el Bologna de Italia, y el de Alexis Mac Allister, quien arribó al fútbol inglés hace apenas unas semanas. La línea ofensiva contará con Lionel Messi y Sergio Agüero como referentes, a Lautaro Martínez y Paulo Dybala como los establecidos de la nueva generación, pero contará con tres que buscarán empezar a hacerse un lugar: Lucas Ocampos, Lucas Alario (jugó cuatro partidos con Argentina en el 2019) y Nicolás González, quien se desempeña en el ascenso alemán. LA LISTA DE ARGENTINA Arqueros: Juan Musso (Udinese, Italia). Defensores: Nehuén Pérez (Familacao, Portugal), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Renzo Saravia (Internacional, Brasil), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda) y Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania). Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis, España), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Leandro Paredes (PSG, Francia), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra) y Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra). Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Paulo Dybala (Juventus, Italia) y Lautaro Martínez (Inter, Italia). La lista de la selección argentina con los futbolistas del exterior Próximo >