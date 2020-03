Fútbol Femenino: Hay seis equipos de la Liga del Oeste y uno de la Liga de Villegas confirmados.

Tweet Este año la Liga del Oeste organiza de manera oficial el 1° Torneo de Fútbol Femenino. El lunes en la sede de calle Avellaneda de América se realizó una nueva reunión donde los representantes de los equipos dejaron establecidos caminos a seguir. Como se jugará en Primera División y Sub 14 en la nota. Este año la Liga del Oeste organiza de manera oficial el 1° Torneo de Fútbol Femenino. El lunes en la sede de calle Avellaneda de América se realizó una nueva reunión donde los representantes de los equipos dejaron establecidos caminos a seguir. LOS EQUIPOS PARTICIPANTES Independiente y Barrio Norte (América) - Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) - Racing Club y Jorge Newbery (Fortín Olavarría) - Los Once (Colonia Seré) y Eclipse (Gral. Villegas).- Quedaría por confirmar su presencia Independiente (González Moreno) y así serían 8 los equipos participantes. INICIO Los representantes de los clubes establecieron que la 1° fecha se jugará el domingo 29 de marzo o el domingo 5 de abril FORMA DE DISPUTA Los partidos se jugarán domingo por medio y todos los equipos jugarán en una misma cancha por lo que el local tendrá la oportunidad de recaudar entradas y cantina. Jugarían todos contra todos con tres puntos para el ganador, un punto para el empate y sin puntos para el equipo derrotado. Se jugarán dos Torneos; Apertura y Clausura COMO SERÁ EL SUB 14 Los mismos equipos tendrán la posibilidad de participar en esta división una vez al mes. < Prev Próximo >